Более 40 человек в сутки: в Тюменской области заболеваемость COVID выросла в три раза

За период с 11 по 18 сентября COVID-19 выявили у 282 жителей Тюменской области, 26 из них госпитализировали, о летальных случаях информации нет. Для сравнения, неделей ранее заболевших было 194, с 3 по 10 сентября — 184, с 31 июля по 6 августа — 93 человека.