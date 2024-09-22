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Posted 22 сентября, 06:58

Published 22 сентября, 06:58

Modified 22 сентября, 07:22

Updated 22 сентября, 07:22

COVID-19 в Тюменской области в сутки заражается более 40 человек

Более 40 человек в сутки: в Тюменской области заболеваемость COVID выросла в три раза

22 сентября 2024, 06:58
Фото: 1MI

COVID-19 в Тюменской области в сутки заражается более 40 человек

Сюжет
Коронавирус
В Тюменской области растет число заболевших COVID-19. По данным управления Роспотребнадзора, за последнюю неделю показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией достиг 18,5 на 100 тысяч человек.

За период с 11 по 18 сентября COVID-19 выявили у 282 жителей Тюменской области, 26 из них госпитализировали, о летальных случаях информации нет. Для сравнения, неделей ранее заболевших было 194, с 3 по 10 сентября — 184, с 31 июля по 6 августа — 93 человека.

В регионе циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Заразившихся штаммом FLiRT и XEC пока в Тюменской области не выявлено. В целом по России также не зарегистрировано случаев заражения штаммов XEC (FLiRT циркулирует). Однако, по прогнозам инфекционистов, новый штамм появится в нашей стране в ближайшее время.

Симптоматика ХЕС ничем не отличается от прежних разновидностей омикрона и сопровождается повышением температуры, головной болью, выраженной общей слабостью и болью в мышцах, кашлем и болью в горле.

Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили более 60 классов. Дистанционно ребята будут учиться пять дней.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Коронавирус#Тюменская область#Новости тюмени#Вирусы#COVID-19
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