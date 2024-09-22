Более 40 человек в сутки: в Тюменской области заболеваемость COVID выросла в три раза

Posted 22 сентября, 06:58
Published 22 сентября, 06:58
Modified 22 сентября, 07:22
Updated 22 сентября, 07:22
За период с 11 по 18 сентября COVID-19 выявили у 282 жителей Тюменской области, 26 из них госпитализировали, о летальных случаях информации нет. Для сравнения, неделей ранее заболевших было 194, с 3 по 10 сентября — 184, с 31 июля по 6 августа — 93 человека.
В регионе циркулирует штамм коронавируса Омикрон. Заразившихся штаммом FLiRT и XEC пока в Тюменской области не выявлено. В целом по России также не зарегистрировано случаев заражения штаммов XEC (FLiRT циркулирует). Однако, по прогнозам инфекционистов, новый штамм появится в нашей стране в ближайшее время.
Симптоматика ХЕС ничем не отличается от прежних разновидностей омикрона и сопровождается повышением температуры, головной болью, выраженной общей слабостью и болью в мышцах, кашлем и болью в горле.
Ранее «Наш Город» писал, что в Ялуторовске из-за роста заболеваемости ОРВИ на карантин отправили более 60 классов. Дистанционно ребята будут учиться пять дней.