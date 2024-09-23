Больше одного не положено: в Тюмени водитель не пустил инвалида-колясочника в автобус

За нарушение их прав установлена в России установлена административная ответственность. Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.