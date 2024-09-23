Больше одного не положено: в Тюмени водитель не пустил инвалида-колясочника в автобус

Posted 23 сентября, 06:06
Published 23 сентября, 06:06
Modified 23 сентября, 06:08
Updated 23 сентября, 06:08
«Как нам быть, если мы оба передвигаемся на инвалидных колясках и едем в вместе одно место вместе? В воскресенье нас не пустил в салон водитель автобуса №30. Точнее, открыв пандус, он сообщил, что в общественном транспорте поедет только один из нас. А второй останется ждать следующего автобуса. В итоге от поездки мы отказались оба», — пожаловались тюменцы в социальных сетях.
Отметим, что нарушение прав инвалидов в Тюмени происходит нередко. Маломобильных граждан не пускают в автобусы, поясняя, что там отсутствуют площадки для размещения коляски, отказывают в обслуживании в заведениях общепита и развлекательных учреждениях.
В октябре прошлого года на борт самолета не пустили семью с ребенком-инвалидом, пояснив, что мест нет. Между тем, тюменцы собирались лететь в Москву в больницу на прием к врачу.
За нарушение их прав установлена в России установлена административная ответственность. Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг — влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юридических лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени инвалида-колясочника не пустили в известный в городе караоке-бар. Сотрудники заведения пояснили, что спортивная одежда, в которую был одет молодой человек, не соответствовала установленному в заведении дресс-коду.