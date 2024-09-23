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Posted 23 сентября, 04:58

Published 23 сентября, 04:58

Modified 23 сентября, 05:00

Updated 23 сентября, 05:00

В Тюмени образовалась огромная пробка на открытой спустя 5 месяцев улице Ленина

Стало только хуже? Открытую спустя 5 месяцев улицу Ленина парализовали пробки

23 сентября 2024, 04:58
Фото: 1MI

В Тюмени образовалась огромная пробка на открытой спустя 5 месяцев улице Ленина

В огромную пробку попали сегодня утром тюменские водители на улице Ленина, открытие которой состоялось накануне после пяти месяцев реконструкции. Затор образовался на участке от моста Влюбленных до Челюскинцев.
«Зачем делали реконструкцию? Пробок стало только больше», — возмутились горожане.
«Полосу забрали, светофоров наставили, а о том, как будем ездить не подумали», — посетовали автовладельцы.

В целом, по данным сервиса 2 ГИС, дорожная ситуация в Тюмени в настоящее время оценивается в 4 балла. Движение затруднено на участке 50 лет ВЛКСМ — от Тульской до Холодильной, на Мельникайте — от 30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ и от Котовского до 50 лет Октября. Также пробка растянулась на участке Республики — от Тульской до Мельникайте, на 50 лет Октября — от ЖК «Новин» до Мельникайте.

Наблюдаются заторы на Пермякова, Трактовой, Мориса Тореза, Николая Чаплина.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 сентября открыли движение по участку улицы Ленина — от Красина до Челюскинцев. В связи с этим движение по Республики вновь стало односторонним.

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