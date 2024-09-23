Стало только хуже? Открытую спустя 5 месяцев улицу Ленина парализовали пробки

Posted 23 сентября, 04:58
Published 23 сентября, 04:58
Modified 23 сентября, 05:00
Updated 23 сентября, 05:00
«Зачем делали реконструкцию? Пробок стало только больше», — возмутились горожане.
«Полосу забрали, светофоров наставили, а о том, как будем ездить не подумали», — посетовали автовладельцы.
В целом, по данным сервиса 2 ГИС, дорожная ситуация в Тюмени в настоящее время оценивается в 4 балла. Движение затруднено на участке 50 лет ВЛКСМ — от Тульской до Холодильной, на Мельникайте — от 30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ и от Котовского до 50 лет Октября. Также пробка растянулась на участке Республики — от Тульской до Мельникайте, на 50 лет Октября — от ЖК «Новин» до Мельникайте.
Наблюдаются заторы на Пермякова, Трактовой, Мориса Тореза, Николая Чаплина.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 22 сентября открыли движение по участку улицы Ленина — от Красина до Челюскинцев. В связи с этим движение по Республики вновь стало односторонним.