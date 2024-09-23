Стало только хуже? Открытую спустя 5 месяцев улицу Ленина парализовали пробки

В целом, по данным сервиса 2 ГИС, дорожная ситуация в Тюмени в настоящее время оценивается в 4 балла. Движение затруднено на участке 50 лет ВЛКСМ — от Тульской до Холодильной, на Мельникайте — от 30 лет Победы до 50 лет ВЛКСМ и от Котовского до 50 лет Октября. Также пробка растянулась на участке Республики — от Тульской до Мельникайте, на 50 лет Октября — от ЖК «Новин» до Мельникайте.