Стало известно, что откроют в новом бизнес-комплексе в центре Тюмени

Напомним, работы по строительству бизнес-центра на Мориса Тореза в Тюмени начались в сентябре этого года. В связи с этим участок улицы Мурманской от Мориса Тореза до Северной закрыт до 9 сентября 2025 года для транспортных средств. Возведением нового объекта занимается компания «Монолит.