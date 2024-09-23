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Posted 23 сентября, 05:31

Published 23 сентября, 05:31

Modified 23 сентября, 05:33

Updated 23 сентября, 05:33

В Тюмени до 2028 года на Мориса Тореза откроют бизнес-центр с гостиницей

Стало известно, что откроют в новом бизнес-комплексе в центре Тюмени

23 сентября 2024, 05:31
Фото: ГУС ТО

В Тюмени до 2028 года на Мориса Тореза откроют бизнес-центр с гостиницей

Сюжет
Строительство
Половину здания многофункционального комплекса (МФК), строительство которого ведется в границе улиц Мориса Тореза — Малыгина — Северной и Мурманской, займет гостиница.

Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, гостиничные номера займут 25 тысяч квадратных метров площади здания из 51 тысячи.

«Здание переменной этажности будет разделено на девять блок-секций: с первой по третью — пятиэтажные, с четвертой по девятую — шестиэтажные. Также запланировано строительство подземной парковки на 270 машиномест», — пояснили в ГУСе РБК Тюмень.

По планам, работы по строительству многофункционального комплекса завершат весной 2028 года.

Напомним, работы по строительству бизнес-центра на Мориса Тореза в Тюмени начались в сентябре этого года. В связи с этим участок улицы Мурманской от Мориса Тореза до Северной закрыт до 9 сентября 2025 года для транспортных средств. Возведением нового объекта занимается компания «Монолит.

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