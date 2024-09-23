Стало известно, что откроют в новом бизнес-комплексе в центре Тюмени

Posted 23 сентября, 05:31
Published 23 сентября, 05:31
Modified 23 сентября, 05:33
Updated 23 сентября, 05:33
Как пояснили в Главном управлении строительства Тюменской области, гостиничные номера займут 25 тысяч квадратных метров площади здания из 51 тысячи.
«Здание переменной этажности будет разделено на девять блок-секций: с первой по третью — пятиэтажные, с четвертой по девятую — шестиэтажные. Также запланировано строительство подземной парковки на 270 машиномест», — пояснили в ГУСе РБК Тюмень.
По планам, работы по строительству многофункционального комплекса завершат весной 2028 года.
Напомним, работы по строительству бизнес-центра на Мориса Тореза в Тюмени начались в сентябре этого года. В связи с этим участок улицы Мурманской от Мориса Тореза до Северной закрыт до 9 сентября 2025 года для транспортных средств. Возведением нового объекта занимается компания «Монолит.