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Posted 23 сентября, 04:04

Published 23 сентября, 04:04

Modified 23 сентября, 04:06

Updated 23 сентября, 04:06

В Тюменской области не хватает более 150 воспитателей в детских садах

Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает воспитателей

23 сентября 2024, 04:04
Фото: 1MI

В Тюменской области не хватает более 150 воспитателей в детских садах

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Дети
По данным департамента труда и занятости населения региона, в настоящее время свободными остаются 158 вакансий воспитателей, 47 вакансий младших воспитателей и 11 вакансий нянь.

Минимальный размер предлагаемого заработка составляет 24 тысячи 114 рублей, максимальный 35 тысяч 387 рублей. Между тем, по данным Росстата средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 59 тысяч 717 рублей. Для сравнения, в среднем по России — 55 тысяч 645 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что водителям тюменских автобусов с 1 сентября увеличили размер заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее зарплата составляла 55-57 тысяч рублей.

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