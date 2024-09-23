Дефицитная профессия: в Тюменской области не хватает воспитателей

Posted 23 сентября, 04:04
Published 23 сентября, 04:04
Modified 23 сентября, 04:06
Updated 23 сентября, 04:06
Минимальный размер предлагаемого заработка составляет 24 тысячи 114 рублей, максимальный 35 тысяч 387 рублей. Между тем, по данным Росстата средняя заработная плата воспитателей в Тюменской области составляет 59 тысяч 717 рублей. Для сравнения, в среднем по России — 55 тысяч 645 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что водителям тюменских автобусов с 1 сентября увеличили размер заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее зарплата составляла 55-57 тысяч рублей.