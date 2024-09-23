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Posted 23 сентября, 03:36

Published 23 сентября, 03:36

Modified 23 сентября, 03:38

Updated 23 сентября, 03:38

На банкротные торги выставили около 600 автомобилей тюменцев

Автомобили тюменцев стали чаще выставлять на банкротные торги

23 сентября 2024, 03:36
Фото: 1MI

На банкротные торги выставили около 600 автомобилей тюменцев

С начала этого года на торги было выставлено порядка 580 автомобилей, что на 22% больше чем годом ранее. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.

Одновременно с этим средняя стоимость автомобилей снизилась на 10% и составила 750 тысяч рублей. Максимальная разница между ценой автомобиля на банкротных торгах и средней рыночной стоимостью достигала 50-60%.

«Темпы роста количества автомобилей на торгах превысили аналогичный показатель для квартир, что указывает на большую готовность граждан расстаться с движимым имуществом в случае финансовых трудностей», — рассказал Кырлан Марчел РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «РИ-ИНВЕСТ» выкупила за 292 миллиона рублей имущество АНПЗ. Начальная цена лота превышала 3 миллиарда рублей.

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