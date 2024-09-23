Автомобили тюменцев стали чаще выставлять на банкротные торги

На банкротные торги выставили около 600 автомобилей тюменцев

С начала этого года на торги было выставлено порядка 580 автомобилей, что на 22% больше чем годом ранее. Об этом сообщил доцент юридического факультета Финансового университета при правительстве РФ Кырлан Марчел.