Автомобили тюменцев стали чаще выставлять на банкротные торги

Posted 23 сентября, 03:36
Published 23 сентября, 03:36
Modified 23 сентября, 03:38
Updated 23 сентября, 03:38
Одновременно с этим средняя стоимость автомобилей снизилась на 10% и составила 750 тысяч рублей. Максимальная разница между ценой автомобиля на банкротных торгах и средней рыночной стоимостью достигала 50-60%.
«Темпы роста количества автомобилей на торгах превысили аналогичный показатель для квартир, что указывает на большую готовность граждан расстаться с движимым имуществом в случае финансовых трудностей», — рассказал Кырлан Марчел РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменская компания «РИ-ИНВЕСТ» выкупила за 292 миллиона рублей имущество АНПЗ. Начальная цена лота превышала 3 миллиарда рублей.