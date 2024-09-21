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Posted 21 сентября, 04:22

Published 21 сентября, 04:22

Modified 21 сентября, 04:24

Updated 21 сентября, 04:24

В тюменском ПАТП-1 не хватает 200 водителей автобусов

Интерес вырос, но дефицит остался: в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусов

21 сентября 2024, 04:22
Фото: 1MI

В тюменском ПАТП-1 не хватает 200 водителей автобусов

Сюжет
Общественный транспорт
Об этом сообщил генеральный директор ПАТП №1 Роман Шулепов. По его словам, в настоящее время на предприятии трудятся порядка 800 водителей. Для закрытия дефицита требуется еще около 200 человек.

По его словам, с начала сентября 2024 года с целью повышения престижности профессии водителя общественного транспорта, было принято решение об увеличении заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее средний размер заработка сотрудников ПАТП №1 варьировался в пределах 55-57 тысяч рублей.

Однако, на улучшении ситуации с дефицитом кадров повышение заработной платы существенного влияния пока не оказало.

«Заинтересованность повысилась. Люди стали чаще звонить и интересоваться условиями труда, но на данный момент массового трудоустройства мы не наблюдаем», — пояснил Роман Шулепов.

И добавил, что конца будет окончательно закрыта потребность в водителях общественного транспорта в Тюмени — пока неизвестно.

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Между тем, в социальных сетях тюменцы ежедневно жалуются на сбои в расписании тюменских автобусов, длительные интервалы между маршрутами. К примеру, у маршрута №48 интервал увеличился до 50 минут.

«Пассажиропоток увеличивается, а число транспортных средств сокращают. Страшно представить, что будет зимой», — посетовали тюменцы.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени предложила главе мэру Максиму Афанасьеву прокатиться инкогнито по проблемным городским маршрутам. Пока ответ от главы администрации города тюменка не получила.

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