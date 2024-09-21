Интерес вырос, но дефицит остался: в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусов

По его словам, с начала сентября 2024 года с целью повышения престижности профессии водителя общественного транспорта, было принято решение об увеличении заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее средний размер заработка сотрудников ПАТП №1 варьировался в пределах 55-57 тысяч рублей.