Интерес вырос, но дефицит остался: в Тюмени не хватает около 200 водителей автобусов

Posted 21 сентября, 04:22
Published 21 сентября, 04:22
Modified 21 сентября, 04:24
Updated 21 сентября, 04:24
По его словам, с начала сентября 2024 года с целью повышения престижности профессии водителя общественного транспорта, было принято решение об увеличении заработной платы до 85 тысяч рублей. Ранее средний размер заработка сотрудников ПАТП №1 варьировался в пределах 55-57 тысяч рублей.
Однако, на улучшении ситуации с дефицитом кадров повышение заработной платы существенного влияния пока не оказало.
«Заинтересованность повысилась. Люди стали чаще звонить и интересоваться условиями труда, но на данный момент массового трудоустройства мы не наблюдаем», — пояснил Роман Шулепов.
И добавил, что конца будет окончательно закрыта потребность в водителях общественного транспорта в Тюмени — пока неизвестно.
Между тем, в социальных сетях тюменцы ежедневно жалуются на сбои в расписании тюменских автобусов, длительные интервалы между маршрутами. К примеру, у маршрута №48 интервал увеличился до 50 минут.
«Пассажиропоток увеличивается, а число транспортных средств сокращают. Страшно представить, что будет зимой», — посетовали тюменцы.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени предложила главе мэру Максиму Афанасьеву прокатиться инкогнито по проблемным городским маршрутам. Пока ответ от главы администрации города тюменка не получила.