Posted 23 сентября, 02:41
Published 23 сентября, 02:41
Modified 23 сентября, 02:43
Updated 23 сентября, 02:43
По предварительным данным, Тараканов станет руководителем представительного органа правительства региона в Москве. Он займет должность заместителя гвьератора Моора.
Отмечается, что ранее чиновник уже занимал аналогичную должность. Из Совета Федерации Тараканов узодитг, уступая место полпреду в УрФО Владимиру Якушеву.
Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на почту сенатора заканчивается только в 2028 году.