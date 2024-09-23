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Posted 23 сентября, 02:41

Published 23 сентября, 02:41

Modified 23 сентября, 02:43

Updated 23 сентября, 02:43

Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области

Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области

23 сентября 2024, 02:41
Фото: Павел Тараканов
Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который завершает работу в верхней палате парламента, вернётся на работу в правительство Тюменской области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

По предварительным данным, Тараканов станет руководителем представительного органа правительства региона в Москве. Он займет должность заместителя гвьератора Моора.

Отмечается, что ранее чиновник уже занимал аналогичную должность. Из Совета Федерации Тараканов узодитг, уступая место полпреду в УрФО Владимиру Якушеву.

Ранее «Наш город» сообщал, что срок полномочий Тараканова на почту сенатора заканчивается только в 2028 году.

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