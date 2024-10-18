Исполнительная власть

Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области

Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который завершает работу в верхней палате парламента, вернётся на работу в правительство Тюменской области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.