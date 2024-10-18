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Исполнительная власть

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Октябрь
«Город скоро станет лысым»: тюменцев возмутила вырубка тополей на кладбище
Власти города заявляют об аварийности деревьев, но жители считают, что насаждения уничтожаются значительно быстрее, чем садятся новые.
18 октября, 17:27
«Гроза чиновников». Новый прокурор Тюменской области вступил в должность
Ранее утвержденный Алекандр Попов приступил к своим обязанностям. В церемонии принимали участие первые лица региона, а также руководители силовых ведомств.
16 октября, 15:11
Экс-чиновники Тюмени вошли в состав правительства ХМАО
Бывшие чиновники Тюмени вошли в новый состав правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Указ о назначениях сегодня подписал губернатор Югры Руслан Кухарук.
14 октября, 07:18
Илона Гимпелевич возглавила холдинг «ТОС»
Бывшая чиновница Илона Гимпелевич возглавила правительственный холдинг «Тюменская область сегодня». Об этом сообщает корреспондент «Нашего города» с заседания, где принималось это решение.
10 октября, 03:03
В Тюменской области назначили нового прокурора
Главным прокурором Тюменской области стал Александр Попов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.
4 октября, 02:53
Путин назначил Жогу полпредом в УрФО
Президент России Владимир Путин назначил своим полномоченным представителем в Уральском Федеральном округе Артема Жогу. Указ опубликован на сайте Кремля.
3 октября, 03:22
Сентябрь
Максим Афанасьев вошёл в ТОП мэров России
Глава Тюмени Максим Афанасьев вошёл в ТОП мэров региональных центров России. Об этом сообщили аналитики центра «Рейтинг».
26 сентября, 02:30
Павел Тараканов вернётся в правительство Тюменской области
Сенатор Совета Федерации Павел Тараканов, который завершает работу в верхней палате парламента, вернётся на работу в правительство Тюменской области. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
23 сентября, 02:41
Владимир Якушев станет сенатором от Тюменской области
Временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России», вероятно, станет сняли Совета Федерации от Тюменской области. Об этом пишет «Ъ» со ссылкой на источники.
13 сентября, 03:48
Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов
Власти Тюменской области планируют лишить статуса городских округов Голышманово и Заводоуковск. Соответствующий законопроект рассмотрит региональный парламент.
10 сентября, 05:47
Владимир Третьяков покинул тюменскую мэрию
Администрацию Тюмени покинул заместитель главы города Владимир Третьяков. Его последний рабочий день был 9 сентября, сообщил мэр Максим Афанасьев.
10 сентября, 03:18
Бить или не бить мигранта? Тюменцы обсудили, как решать национальный вопрос в регионе
5 сентября, 08:57
Июль
Участник СВО претендует на пост мэра Тобольска
За пост мэра Тобольска поборется действующий участник специальной военной операции Анатолий Климов. Свои планы боец уже подтвердил журналистам.
15 июля, 12:07
В Тюмени Тура оголила дно, утонули трое детей и снесут автовокзал
11 июля, 14:11
Бывший участник СВО будет баллотироваться в мэры Тобольска
Экс-участник специальной военной операции на Украине станет кандидатом в мэры Тобольска. Такое решение политэлитами было принято на основании политики президента Путина.
10 июля, 11:57
За взятки задержан экс-мэр газовой столицы России и сын депутата Тюменской облдумы
3 июля, 13:09
Июнь
Максим Долматов стал первым официальным кандидатом на пост мэра
Тюмени Стало известно имя первого официального кандидата на пост мэра Тюмени, который публично объявил о намерении занять должность. Им стал представитель ЛДПР Максим Долматов.
21 июня, 10:31
Сенаторы Совета Федерации оценили тюменские ЖК
Члены Совета Федерации провели выездное совещание в Тюмени. В жилых комплексах Заречного микрорайона сенаторы оценили, как работает программа комплексного развития территорий на местах. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
10 июня, 09:59
Май
«А вы кто?»: тюменец не узнал мэра города Кухарука
Местный житель не узнал мэра Тюмени Руслана Кухарука во время прогулки по улице. Курьезные кадры общения опубликовали журналисты.
24 мая, 14:55
В тюменском городе назначили нового мэра
Александр Ледаков избран главой Голышмановского городского округа. Об этом сообщает глава конкурсной комиссии по выборам Андрей Артюхов.
21 мая, 09:37

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