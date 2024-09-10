Заводоуковск и Голышманово лишатся статуса городских округов

Posted Сегодня, 05:47
Published Сегодня, 05:47
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Как следует из проекта документа, который размещен в открытом доступе, Голышмановский и Заводоуковский городские округа не соответствуют требованиям, представленным в федеральных нормативных актах.
Если закон будет принят, вступит в силу он с 1 января. Состав органов самоуправления при этом меняться не будет. Голышманово и Заводоуковску будут присвоены статусы муниципальных округов.
Ранее «Наш город» сообщал, что из меню тюменских школ исчезли варианты блюд для выбора. Как пояснили в «Комбинате питания», в течение первой половины сентября для учащихся будет доступен только один вариант комплексного обеда.