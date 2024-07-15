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Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Участник СВО претендует на пост мэра Тобольска

Участник СВО претендует на пост мэра Тобольска

15 июля 2024, 12:07
Фото: 1MI
За пост мэра Тобольска поборется действующий участник специальной военной операции Анатолий Климов. Свои планы боец уже подтвердил журналистам.

Климов является командиром инженерного подразделения. Кроме того, он награжден медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».

«Решение участвовать в конкурсе было связано с президентской программой „Время героев“. Бытует ошибочное мнение, что военные — это люди не хозяйственные, которые не имеют опыта в управление, однако я докажу на своем примере, что это не так. Я имею большой опыт руководства над людьми», — цитирует ura.ru кандидата.

Анатолий Климов заявил, что имеет определенные цели и мотивацию. Он уверен, что готов стать достойным главой Тобольска.

Боец родился в Тобольске, получил высшее образование, закончив Тюменское военное инженерное командное училище.

Ранее «Наш город» сообщал, что отставку главы администрации Тобольска Максима Афанасьева в пятницу, 28 июня, приняла Тобольская гордума. Он стал тюменским градоначальником.

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