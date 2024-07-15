Участник СВО претендует на пост мэра Тобольска

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Климов является командиром инженерного подразделения. Кроме того, он награжден медалями «За отвагу» и «За воинскую доблесть».
«Решение участвовать в конкурсе было связано с президентской программой „Время героев“. Бытует ошибочное мнение, что военные — это люди не хозяйственные, которые не имеют опыта в управление, однако я докажу на своем примере, что это не так. Я имею большой опыт руководства над людьми», — цитирует ura.ru кандидата.
Анатолий Климов заявил, что имеет определенные цели и мотивацию. Он уверен, что готов стать достойным главой Тобольска.
Боец родился в Тобольске, получил высшее образование, закончив Тюменское военное инженерное командное училище.
Ранее «Наш город» сообщал, что отставку главы администрации Тобольска Максима Афанасьева в пятницу, 28 июня, приняла Тобольская гордума. Он стал тюменским градоначальником.