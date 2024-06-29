Новоизбранный мэр Тюмени Афанасьев ушел в отставку

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
«Городская дума приняла мою отставку с должности главы города Тобольска. С 1 июля буду работать на новом месте. Уверен, что все намеченное будет исполнено», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.
Напомним, 27 июня депутаты гордумы Тюмени избрали Максима Афанасьева на должность главы администрации города. Афанасьев представил программу развития города, в которой взял во внимание как депутатские инициативы и наказы, так и сообщения тюменцев в соцсетях о тех или иных проблемах.
Новоизбранный мэр Тюмени сообщил, что продолжит работу по повышению качества городской среды в городе, улучшению благосостояния и качества жизни жителей областной столицы, строительству новых школ, благоустройству общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры и работы по строительству новых развязок и автомобильных дорог, их реконструкции.
Афанасьев подчеркнул, что особое внимание при строительстве будет уделено системе ливневой канализации и т. д. Также отметил, что намерен решить проблему с тополиным пухом в городе — тополя ликвидировать, а на их месте высадить деревья, которые не будут причинять неудобства жителям Тюмени.