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Максим Афанасьев покинул должность мэра Тобольска

Новоизбранный мэр Тюмени Афанасьев ушел в отставку

29 июня 2024, 07:14
Фото: 1MI

Максим Афанасьев покинул должность мэра Тобольска

Отставку главы администрации Тобольска Максима Афанасьева в пятницу, 28 июня, приняла Тобольская гордума.
«Городская дума приняла мою отставку с должности главы города Тобольска. С 1 июля буду работать на новом месте. Уверен, что все намеченное будет исполнено», — сообщил Афанасьев в своем тг-канале.

Напомним, 27 июня депутаты гордумы Тюмени избрали Максима Афанасьева на должность главы администрации города. Афанасьев представил программу развития города, в которой взял во внимание как депутатские инициативы и наказы, так и сообщения тюменцев в соцсетях о тех или иных проблемах.

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Новоизбранный мэр Тюмени сообщил, что продолжит работу по повышению качества городской среды в городе, улучшению благосостояния и качества жизни жителей областной столицы, строительству новых школ, благоустройству общественных пространств, развитие транспортной инфраструктуры и работы по строительству новых развязок и автомобильных дорог, их реконструкции.

Афанасьев подчеркнул, что особое внимание при строительстве будет уделено системе ливневой канализации и т. д. Также отметил, что намерен решить проблему с тополиным пухом в городе — тополя ликвидировать, а на их месте высадить деревья, которые не будут причинять неудобства жителям Тюмени.

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