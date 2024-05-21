В тюменском городе назначили нового мэра

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ледакова. На нем лежит большая ответственность за развитие городского округа. Управленческий опыт и профессионализм позволят Александру Леонидовичу сделать многое для блага жителей муниципального образования», — цитируют «Тюменские известия» главу конкурсной комиссии.