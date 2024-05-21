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Published Сегодня, 09:37

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Updated Сегодня, 09:39

В Голышманово избран новый глава

В тюменском городе назначили нового мэра

21 мая 2024, 09:37
Фото: 1MI

В Голышманово избран новый глава

Александр Ледаков избран главой Голышмановского городского округа. Об этом сообщает глава конкурсной комиссии по выборам Андрей Артюхов.

Мэра избирали депутаты местной Думы, на пост претендовали два человека. По словам Артюхова, решение назначить на должность главы муниципалитета Александра Ледокова, депутаты приняли единогласно.

«Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Ледакова. На нем лежит большая ответственность за развитие городского округа. Управленческий опыт и профессионализм позволят Александру Леонидовичу сделать многое для блага жителей муниципального образования», — цитируют «Тюменские известия» главу конкурсной комиссии.

Ранее «Наш город» сообщал, что начальник полиции Тюмени Андрей Кобанов ушел в отставку.

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