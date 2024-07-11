В Тюмени Тура оголила дно, утонули трое детей и снесут автовокзал

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
С начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.
В связи с участившимися случаями гибели в водоемах в регионе усилены меры безопасности на воде. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и волонтеры-общественники проводят профилактические акции, направленные на повышение уровня знаний граждан о правилах безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.
Состояние Туры вызывает все более серьезные беспокойства у местных жителей. Горожане сообщают о том, что у мостов уровень воды опустился настолько, что стало видно дно реки. Показатель водности до сих пор остается неизвестным, последняя отметка в 83 сантиметра была зафиксирована 27 июня. Норма на 11 июля должна составлять около 220 сантиметров. Однако очевидно, что до этого показателя Тура сильно недотягивает.
Уменьшение уровня воды можно заметить и по правому берегу набережной. Вода значительно отошла от привычных берегов и активно зарастает травой.
Гидрограф Валерий Заруба говорит о том, что состояние Туры сейчас хоть и не совсем благоприятное, но лучше показателя прошлого года. Пока, по визуальной оценке, вода не опустилась до отрицательной части шкалы.
Фальшивый документ обнаружили у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина во время внутренней проверки.
Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен. Правда, на сайте администрации города Зенин до сих пор указан как глава департамента.
Известно, что на должность директора департамента культуры и туризма Денис Зенин был назначен в 2024 года. До этого он в течение двух лет занимал кресло главы МАУК «Центр искусств и культуры» Тобольска.
Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени указано, что вместимость нового здания автовокзала будет увеличена до 300–400 пассажиров. Также запланировано строительство автостанций для обслуживания северо-восточного, восточного, южного, юго-западного внешних направлений.
Поставщиков продукции в тюменские магазины «Жизньмарт» уличили в грубых нарушениях санитарных правил. Предприниматели не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
По данным ведомства, в связи с выявленными нарушениями санитарных правил, работа двух предприятий по производству пищевой продукции временно приостановлена — проверенная продукция могла причинить вред жизни и здоровью потребителям.