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Published Сегодня, 14:11

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В Тюмени Тура оголила дно, утонули трое детей и снесут автовокзал

В Тюмени Тура оголила дно, утонули трое детей и снесут автовокзал

11 июля 2024, 14:11
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 11 июля
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В Тюмени утонули трое детей

С начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.

В связи с участившимися случаями гибели в водоемах в регионе усилены меры безопасности на воде. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и волонтеры-общественники проводят профилактические акции, направленные на повышение уровня знаний граждан о правилах безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.

Трое детей утонули в тюменских водоемах
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Тура оголила дно

Состояние Туры вызывает все более серьезные беспокойства у местных жителей. Горожане сообщают о том, что у мостов уровень воды опустился настолько, что стало видно дно реки. Показатель водности до сих пор остается неизвестным, последняя отметка в 83 сантиметра была зафиксирована 27 июня. Норма на 11 июля должна составлять около 220 сантиметров. Однако очевидно, что до этого показателя Тура сильно недотягивает.

Уменьшение уровня воды можно заметить и по правому берегу набережной. Вода значительно отошла от привычных берегов и активно зарастает травой.

Гидрограф Валерий Заруба говорит о том, что состояние Туры сейчас хоть и не совсем благоприятное, но лучше показателя прошлого года. Пока, по визуальной оценке, вода не опустилась до отрицательной части шкалы.

По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно
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Чиновник подделал диплом вуза

Фальшивый документ обнаружили у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина во время внутренней проверки.

Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен. Правда, на сайте администрации города Зенин до сих пор указан как глава департамента.

Известно, что на должность директора департамента культуры и туризма Денис Зенин был назначен в 2024 года. До этого он в течение двух лет занимал кресло главы МАУК «Центр искусств и культуры» Тобольска.

Диплом вуза подделал глава одного из департаментов в Тюменской области
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Власти хотят снести тюменский автовокзал

Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени указано, что вместимость нового здания автовокзала будет увеличена до 300–400 пассажиров. Также запланировано строительство автостанций для обслуживания северо-восточного, восточного, южного, юго-западного внешних направлений.

Городские власти хотят снести тюменский автовокзал
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Тюменских поставщиков «Жизньмарта» уличили в нарушении санитарных норм

Поставщиков продукции в тюменские магазины «Жизньмарт» уличили в грубых нарушениях санитарных правил. Предприниматели не соблюдали технологии приготовления, сроки и условия хранения готовой продукции, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, в связи с выявленными нарушениями санитарных правил, работа двух предприятий по производству пищевой продукции временно приостановлена — проверенная продукция могла причинить вред жизни и здоровью потребителям.

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