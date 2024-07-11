nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Директор тобольского департамента культуры подделал диплом о высшем образовании

Диплом вуза подделал глава одного из департаментов в Тюменской области

11 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI

Директор тобольского департамента культуры подделал диплом о высшем образовании

Фальшивый документ обнаружили у главы департамента культуры и туризма администрации Тобольска Дениса Зенина во время внутренней проверки. Об этом сообщил инсайдер.

Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен. Правда, на сайте администрации города Зенин до сих пор указан как глава департамента.

Известно, что на должность директора департамента культуры и туризма Денис Зенин был назначен в 2024 года. До этого он в течение двух лет занимал кресло главы МАУК «Центр искусств и культуры» Тобольска.

Ранее «Наш Город» писал, что депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким досрочно сложил с себя полномочия. Народного избранника подозревают в получении взятки. На данный момент он находится под арестом.

Читайте также:
От трех десятков младенцев тюменки отказались прямо в роддомахБетонщик упал в шахту лифта и разбился в ТюмениГородские власти хотят снести тюменский автовокзал
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Администрация города#Тобольск#Подделка документов
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Вчера, 07:07
Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?
Вчера, 09:37
Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев
Вчера, 10:59
Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку
Вчера, 10:21
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Вчера, 08:28
Через огонь, боль — до лейтенанта! Тюменец рассказал, как ушел добровольцем на СВО
Вчера, 12:36