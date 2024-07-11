Диплом вуза подделал глава одного из департаментов в Тюменской области

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Данную информацию подтвердили в мэрии Тобольска и добавили, что в настоящее время чиновник уже уволен. Правда, на сайте администрации города Зенин до сих пор указан как глава департамента.
Известно, что на должность директора департамента культуры и туризма Денис Зенин был назначен в 2024 года. До этого он в течение двух лет занимал кресло главы МАУК «Центр искусств и культуры» Тобольска.
Ранее «Наш Город» писал, что депутат Тюменской городской Думы Андрей Ким досрочно сложил с себя полномочия. Народного избранника подозревают в получении взятки. На данный момент он находится под арестом.