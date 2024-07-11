От трех десятков младенцев тюменки отказались прямо в роддомах

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
По данным департамента социального развития, в 2022 году в роддомах матери оставили 17 младенцев, в 2023 году — 14 новорожденных, в 2024 году — 6.
Что касается детей, которых из роддомов забрали, но так как малышам не исполнился еще год, то отдали под опеку государства, то в 2022 году таких детей было 10, в 2023 году — 14, в 2024 — 1, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году тюменские семьи усыновили 137 детей, попавших в детские дома. Это на 3,6% меньше показателей 2022 года.