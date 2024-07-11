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Published Сегодня, 04:34

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Updated Сегодня, 04:36

В Тюменской области женщины оставили в роддомах 37 младенцев

От трех десятков младенцев тюменки отказались прямо в роддомах

11 июля 2024, 04:34
Фото: 1MI

В Тюменской области женщины оставили в роддомах 37 младенцев

37 новорожденных малышей оставили жительницы Тюменской области в роддомах за последние 2,5 года. Еще от 25 детей в возрасте до одного года тюменки отказались.
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Дети

По данным департамента социального развития, в 2022 году в роддомах матери оставили 17 младенцев, в 2023 году — 14 новорожденных, в 2024 году — 6.

Что касается детей, которых из роддомов забрали, но так как малышам не исполнился еще год, то отдали под опеку государства, то в 2022 году таких детей было 10, в 2023 году — 14, в 2024 — 1, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году тюменские семьи усыновили 137 детей, попавших в детские дома. Это на 3,6% меньше показателей 2022 года.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Новости тюмени#Новорожденные#Детский дом#Дети-сироты#Младенцы
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