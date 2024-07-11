Городские власти хотят снести тюменский автовокзал

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 05:25
Updated Сегодня, 05:25
В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени указано, что вместимость нового здания автовокзала будет увеличена до 300–400 пассажиров. Также запланировано строительство автостанций для обслуживания северо-восточного, восточного, южного, юго-западного внешних направлений.
«Автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования, обеспечив возможность удобной пересадки с пригородного на маршруты пассажирского транспорта общего пользования», — указано в документе.
Также отмечено, что с целью разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта «Рощино». Их также совместят с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе на два метра планируют поднять уровень федеральной автодороги «Тюмень — Омск». Данная мера позволит оградить автодорогу от затопления в период паводка.