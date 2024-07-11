Городские власти хотят снести тюменский автовокзал

Также отмечено, что с целью разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта «Рощино». Их также совместят с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.