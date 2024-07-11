nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

В Тюмени до 2040 снесут здание автовокзала

Городские власти хотят снести тюменский автовокзал

11 июля 2024, 03:54
Фото: 2 ГИС

В Тюмени до 2040 снесут здание автовокзала

Тюменские власти планируют перенести к 2040 году городской автовокзал с улицы Пермякова в Южную часть областной столицы. Данная мера будет реализована с целью удовлетворения изменяющихся потребностей в обслуживании внешним пассажирским транспортом.

В программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Тюмени указано, что вместимость нового здания автовокзала будет увеличена до 300–400 пассажиров. Также запланировано строительство автостанций для обслуживания северо-восточного, восточного, южного, юго-западного внешних направлений.

«Автостанции предлагается совместить с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования, обеспечив возможность удобной пересадки с пригородного на маршруты пассажирского транспорта общего пользования», — указано в документе.
Ради строительства высоток у тюменцев заберут десятки домов
Узнать подробнее

Также отмечено, что с целью разгрузки автовокзала и снижения транспортных нагрузок на улично-дорожную сеть Тюмени предлагается строительство транспортно-пересадочных узлов северо-восточной части по улице Тимофея Чаркова, в восточной части вблизи примыкания Старого Тобольского тракта к Ялуторовскому тракту, в южной части юго-западнее пересечения Московского тракта с улицей Закалужская, в западной части в районе аэропорта «Рощино». Их также совместят с конечными пунктами пассажирского транспорта общего пользования.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе на два метра планируют поднять уровень федеральной автодороги «Тюмень — Омск». Данная мера позволит оградить автодорогу от затопления в период паводка.

Читайте также:
Уровень федеральной трассы Тюмень — Омск поднимут на два метраДоля проданной на торгах коммерческой недвижимости выросла в Тюмени в шесть разНа Тюмень надвигаются штормовой ветер и грозы
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Администрация г.Тюмени#Тюменская область#Новости тюмени#Автовокзал#Генеральный план
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Вчера, 07:07
Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?
Вчера, 09:37
Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев
Вчера, 10:59
Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку
Вчера, 10:21
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Вчера, 08:28
Через огонь, боль — до лейтенанта! Тюменец рассказал, как ушел добровольцем на СВО
Вчера, 12:36