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Posted Сегодня, 13:09

Published Сегодня, 13:09

Modified Сегодня, 13:11

Updated Сегодня, 13:11

Экс-мэра Нового Уренгоя и сына депутата Тюменской облдумы задержали за взятку

За взятки задержан экс-мэр газовой столицы России и сын депутата Тюменской облдумы

3 июля 2024, 13:09
Фото: 1MI

Экс-мэра Нового Уренгоя и сына депутата Тюменской облдумы задержали за взятку

В Москве по делу о взятках задержан бывший глава Нового Уренгоя Андрей Воронов (ЯНАО), а также сын депутата Тюменской областной Думы Игоря Нака — Григорий Нак.

По данным «Базы», у подозреваемых по нескольким адресам прошли обыски. Бывшего главу газовой столицы подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Отметим, что в Басманном суде Москвы уже появилась информация о заседании по делу Нака. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.

Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов ушел в отставку несколько дней назад. Силовики информацию журналистов пока никак не комментируют.

Видео: пресс-служба судов Москвы

Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. Мужчина пытался договориться с таможенником и вернуть партию товара, которую задержали на досмотре.

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