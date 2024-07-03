За взятки задержан экс-мэр газовой столицы России и сын депутата Тюменской облдумы

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
По данным «Базы», у подозреваемых по нескольким адресам прошли обыски. Бывшего главу газовой столицы подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Отметим, что в Басманном суде Москвы уже появилась информация о заседании по делу Нака. Сегодня ему должны избрать меру пресечения.
Экс-мэр Нового Уренгоя Воронов ушел в отставку несколько дней назад. Силовики информацию журналистов пока никак не комментируют.
Ранее «Наш город» сообщал, что гражданин Казахстана попал на миллионный штраф за взятку тюменскому таможеннику. Мужчина пытался договориться с таможенником и вернуть партию товара, которую задержали на досмотре.