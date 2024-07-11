Трое детей утонули в тюменских водоемах

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В связи с участившимися случаями гибели в водоемах в регионе усилены меры безопасности на воде. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и волонтеры-общественники проводят профилактические акции, направленные на повышение уровня знаний граждан о правилах безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.
Напомним, первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня — там утонул мужчина. В День России, 12 июня, в Тюмени погибли на воде еще двое жителей региона — трагедии произошли на озерах Круглое и Нижнее Кривое.
14 июня в селе Салаирка в реке Тура утонули две несовершеннолетние девочки. 15 июня в Тюмени в Туре утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. 10 июня в Тобольском районе в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 9 июля на обводненном карьере в микрорайоне «Лесной» утонул мальчик 2011 года рождения.
Добавим, в Тюменской области официально признаны безопасными лишь 9 водоемов: