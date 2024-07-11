Трое детей утонули в тюменских водоемах

14 июня в селе Салаирка в реке Тура утонули две несовершеннолетние девочки. 15 июня в Тюмени в Туре утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. 10 июня в Тобольском районе в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 9 июля на обводненном карьере в микрорайоне «Лесной» утонул мальчик 2011 года рождения.