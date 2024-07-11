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Published Сегодня, 07:56

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В Тюменской области с начала купального сезона утонули 10 человек

Трое детей утонули в тюменских водоемах

11 июля 2024, 07:56
Фото: 1MI

В Тюменской области с начала купального сезона утонули 10 человек

С начала купального сезона на водных объектах Тюменской области произошло десять трагедий. Отдых у воды стал смертельным для 10 жителей региона, в том числе трех детей. Все случаи гибели людей произошли в необорудованных для купания местах.
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Дети

В связи с участившимися случаями гибели в водоемах в регионе усилены меры безопасности на воде. Сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области и волонтеры-общественники проводят профилактические акции, направленные на повышение уровня знаний граждан о правилах безопасного поведения на воде и оказанию доврачебной помощи пострадавшему.

Фото: МЧС ТО

Напомним, первая трагедия произошла в Ишиме на реке Исток 11 июня — там утонул мужчина. В День России, 12 июня, в Тюмени погибли на воде еще двое жителей региона — трагедии произошли на озерах Круглое и Нижнее Кривое.

14 июня в селе Салаирка в реке Тура утонули две несовершеннолетние девочки. 15 июня в Тюмени в Туре утонул молодой человек. 18 июня на воде погибли еще двое жителей региона. 10 июня в Тобольском районе в озере Овсянниковское спасатели нашли тело мужчины. 9 июля на обводненном карьере в микрорайоне «Лесной» утонул мальчик 2011 года рождения.

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Добавим, в Тюменской области официально признаны безопасными лишь 9 водоемов:

  • акватория озера Верхнее Кривое на базе отдыха «Верхний Бор»,
  • озеро Андреевское, расположенное на территории санаторно-образовательного центра «Витязь» (21 км Ялуторовского тракта),
  • акватория озера Нижнее Кривое на территории оздоровительного центра «Серебряный бор»,
  • пруд Лесной,
  • озеро «Бобровое» на базе отдыха «Кулига-парк» (32 км Ирбитского тракта, село Кулига),
  • акватория озера Сингуль в МАУДО «ЦТДТ» (Ялуторовский район, Сингульское сельское поселение),
  • акватория озера Полушинское на территории детского центра «Олимпийская Ребячка» (Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области),
  • акватория озера Арсеньевское на территории «Ребячьей республики» (Тюменский район, 4 км от села Салаирка),
  • акватория пруда б/н на 19 км Червишевского тракта на территории центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь»).
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