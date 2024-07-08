Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?

Лето в Тюмени уже который год особенно благоприятно для пляжного отдыха. Однако чаще тюменские пляжи и водоемы становятся далеко не предметом восхищений, а причиной скандалов. Городского пляжа в Тюмени нет, купаться можно в 9 водоемах и только на 2 из них можно попасть, не покупая дорогостоящую путевку, а лишь заплатив за вход на базу отдыха. По итогу на один водоем приходится примерно 430 тысяч тюменцев. Но даже, если разделить все водоемы, купание в которых разрешено, то на каждый будет нагрузка в 96 тысяч горожан.