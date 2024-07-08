Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Лето в Тюмени уже который год особенно благоприятно для пляжного отдыха. Однако чаще тюменские пляжи и водоемы становятся далеко не предметом восхищений, а причиной скандалов. Городского пляжа в Тюмени нет, купаться можно в 9 водоемах и только на 2 из них можно попасть, не покупая дорогостоящую путевку, а лишь заплатив за вход на базу отдыха. По итогу на один водоем приходится примерно 430 тысяч тюменцев. Но даже, если разделить все водоемы, купание в которых разрешено, то на каждый будет нагрузка в 96 тысяч горожан.
Позагорать бесплатно тоже проблематично, бесплатных пляжей в городе нет, а стихийные часто становятся предметом конфликтов.
Специалисты «Народного фронта» отмечают, что такая проблема характерна не только для Тюмени, но и для десятков регионов России. Но куда пропадают пляжи и зоны для купания?
Сейчас, не покупая путевку в лагерь или санаторий, тюменцы могут искупаться только в пруду Лесном, что на одноименной базе отдыха или в озере Верхнем Кривом, располагающегося на территории базы отдыха «Верхний бор». Купание в других водоемах запрещено или же они располагаются на территории санаториев и детских лагерей.
Вход на территории указанных баз платный и составляет 300-400 рублей на одного взрослого без учета въезда автомобиля. Вместе с тем, если вы хотите иметь свою беседку, то на «Верхнем бору» вам за это придется отдать около 5 000 рублей, а на пруду Лесном — 3 000 рублей. Разумеется все развлечения на территориях также требуют дополнительной платы. А до «Верхнего бора» еще нужно как-то добраться, ведь он располагается в удалении от города.
Любопытно, что по закону запретить доступ горожан к водоему даже собственник базы отдыхе не имеет права. Юрист Павел Шадрин пояснил, что право каждого человека на выход к водному объекту гарантирован водным кодексом. Исключением являются только пруды, как, например, наш «Лесной».
«Но к озеру доступ должен быть открыт для всех. Но нельзя сказать, что „Верхний бор“ у нас действует как-то незаконно, как и санатории, где расположены другие разрешенные места. Формально они берут плату за вход на благоустроенную ими территорию. Если вы будете требовать доступ к воде, то закон будет на вашей стороне и вы должны получить бесплатный доступ к озеру. Для этого придется, конечно, вызвать правоохранителей и указать на незаконный запрет», — объяснил в разговоре с корреспондентом «Нашего города» юрист.
Разумеется устраивать конфликт ради купания никто не будет, а потому тюменцы вынуждены платить. А желающие сэкономить часто выбирают для купания запрещенные места, что крайне опасно и нередко заканчивается летальным исходом.
Полежать на песке или на лежаке в Тюмени бесплатно тоже вряд ли получится. На свой страх и риск можно раскинуть полотенце в стихийных местах, но есть риск нарваться на горожан, которые будут негативно настроены к полураздетым людям и могут вызвать правоохранителей.
«Статьи за нахождение в купальнике вне пляжа, как и за оголенные прогулки в целом, у нас нет. Практика показывает, что в таких случаях применяют статью за мелкое хулиганство», — говорит Шадрин.
А за вход на пляжи баз отдыха придется платить до 1 200 рублей. А потому летний отдых в городе тюменцам выходит в копеечку, хотя ресурсы у города на организацию мест для купания или пляжей имеются. Только в черте города располагается 39 водных объектов: 15 озер, 20 прудов и обводненных карьеров, река Тура и несколько ее притоков.
Казалось бы, с учетом объемов природных богатств, не так проблематично расчистить озеро, поставить лежаки, спасителя и открыть доступ для горожан. Ведь многие коренные тюменцы помнят времена, когда озера были доступными, более того, купались люди и в Туре, а также свободно загорали на ее берегу.
Однако за последние 30 лет многие озера и пруды превратились в болота, а вода в Туре скорее вызывает опасения, а не желание в нее окунуться. Гидролог Сергей Демченко рассказал «Нашему городу», что причина такого упадка кроется в отсутствии единого контроля за состоянием водных объектов.
«У нас в целом сейчас озера зачастую воспринимаются, как опасность, а не ценный ресурс, так как там регулярно фиксируются вспышки разного рода инфекций и деятельность паразитов. Да и в целом без ухода озера порастают травой и превращаются в болота. Раньше у нас был надзор во времена СССР, к нынешнему времени ряд ведомств упразднили», — говорит гидролог.
О том же говорит и Андрей Антонов, старший преподаватель кафедры водных биоресурсов и аквакультуры ГАУ Северного Зауралья, генеральный директор ООО «Инновационный центр аквакультуры». Он подчеркивает, что каждый водоем — это живой организм и если им не заниматься при нынешней степени влияния человека на природу, то ресурс попросту прекратит свое существование. Сейчас о озерах Тюменской области повально фиксируются загрязнения. По данным Росгидрометцентра, число случаев загрязнения озер выросло до 38, причем 17 из них оцениваются как экстремальные — ПДК вредных веществ превышена в 5-50 раз.
Причем касается это не только небольших озер, но и большой тюменской реки Тура. Александр Моторин, доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры «Экологии и рационального природопользования» Тюменского аграрного университета провел со студентами эксперимент, который показал, что речная воды не подходит даже для орошения растений, а для купания и подавно.
«Уже просматривается основа для беспокойства. Но проблема также в том, что в Тюменской области профессионалов в этой области мало, не хватает тех, кто что-либо понимает в этих делах. А вопрос обостряется…», — говорит Моторин.
Гидролог Демченко также отмечает, что территории, на которых располагаются базы отдыха, сохраняют свою пригодность, как раз благодаря бизнесменам, которым необходимо получить разрешение Роспотребнадзора, а потому они занимаются расчисткой своих водоемов.
Процесс превращения озера в болото вполне обратимый. Эколог Никита Сергеев говорит о том, что уже существуют методы, позволяющие в короткие сроки очистить водоем и вернуть прозрачность и чистоту воды.
«Существуют средства, которые безопасны даже для рыб водоема. Причем существуют разные подходы: химический, биологический, гидромеханический и т. д. Производителей на рынке много. Так что это вопрос исключительно хозяйственный и финансовый. Нужно, чтобы кто-то занялся этим вопросом», — говорит Сергеев.
Эксперт считает, что водоемы необходимо сдавать в аренду частникам, ужесточая в договоре критерии содержания. Однако такой подход не решит проблему отсутствия в городе бесплатных пляжей и мест для купания. А потому необходимо подходить к вопросу со стороны городского хозяйства. Тюменцы уже создали петицию и требуют организацию бесплатного городского пляжа. Городские власти заявили о том, что на озере Алебашево будет создан пляж, а само озеро сделают пригодным для купания, однако точные сроки неизвестны. Отметим, что в прошлом году открытие пляжа анонсировали к 2024 году, но торжество так и не состоялось.
Политолог Максим Дерябин отмечает, что создание бесплатного пляжа не так приоритетно на фоне других задач городского хозяйства. А потому точных дат нет, хотя в политических кругах поднимается вопрос создание аж нескольких бесплатных мест для летнего отдыха.
Однако многие горожане не понимают, почему нельзя вернуть пляж, располагающийся ранее на Туре. Ответ городской администрации на этот вопрос весьма предсказуем — из-за обильной застройки места для пляжа не осталось. А потому рассчитывать на то, что загорать можно будет у главной городской достопримечательности не стоит.
Такой подход к городскому хозяйству шокировал урбаниста Никиту Мельникова, убежденного в том, что тюменцам пляж нужнее, чем бетонная набережная и новостройки на берегу.
«Город развивают для бизнесменов, а не для людей. У города была возможность на правом берегу набережной сделать пляж, люди просили этого. Но мы видим, что людей не услышали, а взамен закинули пару огромных декоративных лежаков, которые, очевидно, по назначению использоваться не будут. Посмотрите, например, на Липецк, где есть большой благоустроенный городской пляж с душевыми и фонтанчиками для питья. Там еще и купаться можно, хотя население в два раза меньше, чем в Тюмени», — рассказал «Нашему городу» Мельников.
О том, чтобы довести Туру до состояния при котором в реке можно будет купаться, как в липецкой реке Воронеж, говорил и заместитель председателя Тюменской областной Думы Владимир Сысоев. Он рекомендовал произвести санацию Туры. О необходимости организации такого мероприятия говорит и член регионального штаба Народного фронта, эксперт тематической площадки Народного фронта «Экология» в Тюменской области Альберт Фахрутдинов. Он также предлагал обустроить бесплатные зоны для отдыха на озере Андреевском.
«Сейчас люди попросту вынуждены купаться в запрещенных местах. Не каждый может позволить себе поездку на базу отдыха. Как людям быть в такую жару?», — задается вопросом эксперт.
Однако расчистка Туры требует федерального проекта, а потому в ближайшем будущем на купание в реке рассчитывать не стоит, как и на организацию пляжа на набережной.
Причем от отсутствия городских пляжей страдает не только Тюмень. Народный фронт проводил мониторинг и выявил, что в 47 субъектах страны отсутствует доступность пляжей и купальных зон.
А потому эксперты говорят о т ом, что проблема отсутствия городских территорий для пляжного отдыха требует федерального проекта. С предложением могут выступить и тюменские власти, ведь город часто становится отправной точной для многих федеральных проектов.