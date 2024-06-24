Тюменцы тонут, падают из окон и погибают в перестрелках, а на регион движется саранча

Тюменцы продолжают тонуть в местных озерах и по-прежнему из-за купания в неположенном месте. Сегодня стало известно, что 21-летний парень отдыхал на озере Муллаши, однако для купания он выбрал запрещенное место. Его криков никто не слышал и искать тюменца начали лишь после заявления о его пропаже.