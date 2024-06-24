Тюменцы тонут, падают из окон и погибают в перестрелках, а на регион движется саранча

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Жуткий теракт в Дагестане унес жизнь сотрудника тюменского УМВД. Информацию о трагедии подтвердили в местном ведомстве. Погибшим оказался лейтенант полиции Виталий Мезенцев.
Известно, что во время теракта пострадали еще двое правоохранителей из Тюменской области. Информация об их состоянии пока не разглашается.
Глава ГУ МВД России по СКФО Сергей Бачурин выразил глубокие соболезнования погибшим и пострадавшим в ходе террористических действий. Известно, что вооруженные нападения унесли жизнь 15 силовиков.
Тюменцы продолжают тонуть в местных озерах и по-прежнему из-за купания в неположенном месте. Сегодня стало известно, что 21-летний парень отдыхал на озере Муллаши, однако для купания он выбрал запрещенное место. Его криков никто не слышал и искать тюменца начали лишь после заявления о его пропаже.
Только спустя сутки тело извлекли из воды. Сейчас правоохранители проводят соответствующую проверку.
Также утром было найдено тело другого тюменца, он выпал из окна дома на улице Новоселов. По факту гибели мужчины также силовиками проводится проверка.
Логически завершился скандал с массовым увольнением врачей из Областной больницы №15 в Нижней Тавде. Медработники стали массово писать заявления «по собственному» после тотального урезания зарплат при былом объеме работ. Сегодня стало известно, что Главврача Дмитрия Костина сняли с должности. Его место занял Владимир Зайцев.
Исследование, проведенное «Нашим городом» и учеными региона показало, что Тюменская область стремительно движется к званию одного из неэкологичных регионов страны. За 2 года в рейтинге экологичности область упала со 2 на 36 место.
Специалисты в произошедшем винят активное развитие промышленности, высокую автомобилизацию и лесные пожары. Допускается, что через 5 лет Тюменская область будет подобна Свердловской и возглавит рейтинг регионов с наиболее напряженной экологической обстановкой.
эксперты делятся неутешительным прогнозом — из-за жары в Тюменской области активно плодится саранча. В июле массовый выводок опасных насекомых может атаковать юг региона и погубить урожай местных фермеров.
Сегодня на Тюмень обрушился жуткий ливень. Осадки ветром принесло со стороны Курганской области. Дождь сопровождался вспышками молнии и раскатами грома, а улицы города оказались на некоторое время подтопленными.
Из-за сильного ветра выйти на улицу в период буйства стихии было практически невозможно.
На 20% за 2 года выросла стоимость стерилизованного молока в Тюменской области. Особенно остро проблема ощущается в Тюмени. Экономисты говоря о том, что причина удорожания кроется в увеличении затрат на корма, производство и рабочую силу.
Также в регионе снизился уровень инфляции, однако цена продуктов подскочила на 7,51%.