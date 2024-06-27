Новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе

По мнению Хазаровой заменить пухопроизводящие тополя в Тюмени можно лишь на тополя пирамидальные, которым пух вовсе несвойственен. Такие деревья в Тюмени уже высаживали в районе проезда Воронинские горки. Однако и там деревья пока нельзя называть высокими или ветвистыми, ведь засаживали территорию тоненькими саженцами. А замена одного большого тополя на другой такой же величины, но пирамидальный — засада крайне проблематичная.