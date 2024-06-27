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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе

Новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе

27 июня 2024, 09:29
Фото: 1MI

Новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе

Сегодня перед выборами депутата городской Думы спросили у Максима Афанасьева, как он будет решать проблему с тополями и пухом в городе, если возглавит администрацию. Победитель выборов ответил, что проблему действительно нужно ликвидировать и планово убрать досаждающие деревья.

Однако Максим Афанасьев обозначил, что необходимо не просто вырубить тополя, а именно обновить зеленые насаждения — высадить вместо тополей новые растения, которые не будут создавать такого дискомфорта.

«Соответственно разработать и принять план мероприятий, позволяющий производить плановую замену, я считаю одним из важных вопросов», — сказал Афанасьев.

Однако тюменский биолог Елена Хазарова отмечает, что тополя в Тюмени вносят колоссальный вклад в улучшение и нормализацию экологической обстановки. Более того, новым деревьям потребуются годы, чтобы достичь величина имеющихся в городе тополей и вырабатывать хотя бы приблизительно столько же кислорода.

«Тополь — это одно из лучших деревьев для очистки воздуха в городе. Именно потому десятки лет назад их так активно высаживали в Тюмени. К тому же тополя создают благоприятную среду для других деревьев, более прихотливых к почве», — отмечает специалист.

По мнению Хазаровой заменить пухопроизводящие тополя в Тюмени можно лишь на тополя пирамидальные, которым пух вовсе несвойственен. Такие деревья в Тюмени уже высаживали в районе проезда Воронинские горки. Однако и там деревья пока нельзя называть высокими или ветвистыми, ведь засаживали территорию тоненькими саженцами. А замена одного большого тополя на другой такой же величины, но пирамидальный — засада крайне проблематичная.

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