Новоизбранный глава Тюмени Максим Афанасьев планирует вырубить тополя в городе

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
Однако Максим Афанасьев обозначил, что необходимо не просто вырубить тополя, а именно обновить зеленые насаждения — высадить вместо тополей новые растения, которые не будут создавать такого дискомфорта.
«Соответственно разработать и принять план мероприятий, позволяющий производить плановую замену, я считаю одним из важных вопросов», — сказал Афанасьев.
Однако тюменский биолог Елена Хазарова отмечает, что тополя в Тюмени вносят колоссальный вклад в улучшение и нормализацию экологической обстановки. Более того, новым деревьям потребуются годы, чтобы достичь величина имеющихся в городе тополей и вырабатывать хотя бы приблизительно столько же кислорода.
«Тополь — это одно из лучших деревьев для очистки воздуха в городе. Именно потому десятки лет назад их так активно высаживали в Тюмени. К тому же тополя создают благоприятную среду для других деревьев, более прихотливых к почве», — отмечает специалист.
По мнению Хазаровой заменить пухопроизводящие тополя в Тюмени можно лишь на тополя пирамидальные, которым пух вовсе несвойственен. Такие деревья в Тюмени уже высаживали в районе проезда Воронинские горки. Однако и там деревья пока нельзя называть высокими или ветвистыми, ведь засаживали территорию тоненькими саженцами. А замена одного большого тополя на другой такой же величины, но пирамидальный — засада крайне проблематичная.