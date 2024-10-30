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Пляж

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Власти сэкономили более 2 миллионов рублей на новом городском пляже на озере Круглое
Власти Тюмени определились с выбором подрядной организации, которая займется обустройством общественного пляжа в районе озера Круглое.
30 октября, 05:31
Два бесплатных пляжа появятся в Тюмени. Где они расположатся?
Один из них планируют обустроить в районе озера Нижнее Кривое, на 10-м километре Салаирского тракта. Об этом сообщил глава администрации Тюмени Максим Афанасьев.
27 октября, 04:04
На обустройство городского пляжа в Тюмени власти потратят миллионы рублей
Администрация города объявила о поиске подрядной организации, которая займется работами по устройству общественного пляжа в районе озера Круглое. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупки.
16 октября, 04:44
Стало известно, где в Тюмени откроют бесплатный общегородской пляж
В мэрии города утвердили в качестве локации для общегородского пляжа озеро Круглое. Всего проверку прошли 57 мест для потенциального расположения бесплатных пляжей в 18 муниципалитетах.
14 сентября, 05:03
Коррупция и мошенничество. Губернатор Тюменской области рассказал о жизни в регионе
14 августа, 09:49
Еще одно озеро в Тюменской области признали безопасным
Жителям региона разрешили купаться в одиннадцати водоемах. Санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии санитарным правилам специалисты Роспотребнадзора выдали 11 водным объектам.
2 августа, 08:03
Разрешенных мест для купания в Тюменской области стало больше
В Тюмени расширили список пляжей, которые официально разрешены для купания. Теперь тюменцы могут плавать и на озере Липовом.
24 июля, 12:10
Бесплатный городской пляж появится в Тюмени в 2025 году
Его хотят обустроить на озере Круглое. На данный момент купаться там запрещено.
23 июля, 09:47
В Тюмени планируют создать бесплатный городской пляж
Глава Тюмени Максим Афанасьев вместе с чиновниками работает над вопросом создания бесплатного городского пляжа. Об этом градоначальник сообщил в своих социальных сетях.
17 июля, 09:23
Где можно купаться в Тюмени в 2024 году: места, цены и развлечения
12 июля, 05:45
Отдых только для богатых. Почему в Тюмени и регионах России исчезают городские пляжи?
8 июля, 07:20
Сколько стоит пляжный отдых-2024 в Тюмени?
6 июля, 06:21
«В чем мать родила»: на тюменском озере заметили нудиста
2 июля, 08:38
«На воде гибнут люди»: горожане требуют от мэрии срочно открыть бесплатный пляж
2 июля, 07:21
Планы изменились? Тюменцы требуют открыть в городе бесплатный пляж
16 июня, 08:02
Полчища насекомых выгоняют тюменцев с местных пляжей
13 июня, 13:14
Туристический комплекс с саунами и ресторанами построят в Тюменской области
Аналогичные комплексы уже открыты в Челябинской, Курганской и Свердловской областях. Проект находится на обсуждении.
15 апреля, 05:46
2023
В 2024 году в Тюмени появятся городские пляжи
Власти города намерены оборудовать бесплатные пляжи к следующему году. По предварительным данным, будет 50 таких объектов. Однако, сколько получится пляжей — покажет время.
11 сентября 2023, 08:36
Тюменские власти планируют обустроить бесплатные пляжи
3 августа 2023, 06:42
За лето в тюменских водоемах утонули восемь детей
В прошлом году это число достигало шести.
2 августа 2023, 06:15

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