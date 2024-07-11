По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно

Состояние Туры вызывает все более серьезные беспокойства у местных жителей. Горожане сообщают о том, что у мостов уровень воды опустился настолько, что стало видно дно реки. Показатель водности до сих пор остается неизвестным, последняя отметка в 83 сантиметра была зафиксирована 27 июня. Норма на 11 июля должна составлять около 220 сантиметров. Однако очевидно, что до этого показателя Тура сильно недотягивает.