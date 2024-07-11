По реке пешком! Тюменская Тура из-за обмеления оголила дно

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Состояние Туры вызывает все более серьезные беспокойства у местных жителей. Горожане сообщают о том, что у мостов уровень воды опустился настолько, что стало видно дно реки. Показатель водности до сих пор остается неизвестным, последняя отметка в 83 сантиметра была зафиксирована 27 июня. Норма на 11 июля должна составлять около 220 сантиметров. Однако очевидно, что до этого показателя Тура сильно недотягивает.
«У основания мостов уже бетон видно, весь порос травой где-то прям дно голое, все травой поросло», — рассказывали «Нашему городу» тюменцы.
Уменьшение уровня воды можно заметить и по правому берегу набережной. Вода значительно отошла от привычных берегов и активно зарастает травой.
Гидрограф Валерий Заруба говорит о том, что состояние Туры сейчас хоть и не совсем благоприятное, но лучше показателя прошлого года. Пока, по визуальной оценке, вода не опустилась до отрицательной части шкалы.
«Наименьшую точку можно будет увидеть к начале осени-концу лета. Тогда уже можно будет сделать выводы о том, как идет естественный цикл реки и каков будет дальнейший прогноз», — обозначит эксперт.
Отметим, что Тура мелеет с 2020 года и это явление специалисты связывают с затяжной засухой. Однако есть предположения, что активное строительство в непосредственной близости к Туре также негативно сказывается на уровне воды.
Раннее «Наш город» сообщал о том, что воду в реке, проходящую через Тюменскую область признали экстремально грязной.