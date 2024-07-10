nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:57

Published Сегодня, 11:57

Modified Сегодня, 11:59

Updated Сегодня, 11:59

Бывший участник СВО будет баллотироваться в мэры Тобольска

Бывший участник СВО будет баллотироваться в мэры Тобольска

10 июля 2024, 11:57
Фото: 1MI
Экс-участник специальной военной операции на Украине станет кандидатом в мэры Тобольска. Такое решение политэлитами было принято на основании политики президента Путина.

Ранее глава государства заявил, что важные государственные посты должны занимать участники СВО.

«Свою кандидатуру на пост мэра выдвинет участник СВО. Шансы на то, что его поддержат депутаты, не велики. Опыта для того, чтобы стать главой города, у него, вероятно не хватает. Однако это будет для него хорошим стартом политической карьеры», — пишет ura.ru со ссылкой на инсайдеров.

Ранее «Наш город» сообщал, что Министр энергетики Сергей Цивелев работает в Тюменской области. С рабочим визитом он совершил поездку в Тобольск.

Читайте также:
Руслан Кухарук уехал руководить Югрой, Тюмень откликнулась заморозками и грозамиВ Тюмень возвращаются популярные бренды авто, а мэр Тобольска пошел на второй срокВ тюменском городе назначили нового мэра
#Егор Тимофеев#Общество#Политика#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Исполнительная власть
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Сегодня, 07:07
Автопрому конец. Почему тюменцам не стоит покупать китайские машины?
Сегодня, 09:37
Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
Сегодня, 02:21
Оперировали под наркозом: в частном детском саду Тюмени ребенку раздробили руку
Сегодня, 10:21
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Сегодня, 08:28
Совсем обнаглели! Таксист рассказал, почему отказывается возить некоторых тюменцев
Сегодня, 10:59