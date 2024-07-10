Бывший участник СВО будет баллотироваться в мэры Тобольска

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Ранее глава государства заявил, что важные государственные посты должны занимать участники СВО.
«Свою кандидатуру на пост мэра выдвинет участник СВО. Шансы на то, что его поддержат депутаты, не велики. Опыта для того, чтобы стать главой города, у него, вероятно не хватает. Однако это будет для него хорошим стартом политической карьеры», — пишет ura.ru со ссылкой на инсайдеров.
Ранее «Наш город» сообщал, что Министр энергетики Сергей Цивелев работает в Тюменской области. С рабочим визитом он совершил поездку в Тобольск.