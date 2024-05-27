В Тюмень возвращаются популярные бренды авто, а мэр Тобольска пошел на второй срок

Технические неисправности продолжаются уже вторые сутки, а сроки, в которые будут устранены ошибки, не называются. Примечательно, что на ПВЗ сейчас невозможно ни забрать, ни отправить посылку. Коммерсанты заявляют об ущербе, как минимум, на десятки тысяч рублей.