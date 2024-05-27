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Posted Сегодня, 13:59

Published Сегодня, 13:59

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

В Тюмень возвращаются популярные бренды авто, а мэр Тобольска пошел на второй срок

В Тюмень возвращаются популярные бренды авто, а мэр Тобольска пошел на второй срок

27 мая 2024, 13:59
Фото: 1MI
Дайджест событий в Тюменской области за 27 мая
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Итоги

Вода не уходит

В Тюменской области паводковая ситуация остается напряженной. Так, за последние сутки рост уровня воды составил от 4 до 6 сантиметров. В Вагае вода поднялась на 4 сантиметра — до отметки 822 сантиметра выше нуля поста.

В Иртыше в районе Тобольска уровень воды повысился на 6 сантиметров — до отметки 751 сантиметр. В районе Увата вода поднялась на 6 сантиметров — до 11,25 метра выше нулевой отметки, в районе Демьянки уровень Тобола достиг 925 сантиметров выше нуля поста. Отметим, что в регионе продолжают работу пункты временного размещения. С паводком борются сотрудники МЧС, местные власти, жители и волонтеры.

Вода в реках Вагай, Тобол и Иртыш продолжает прибывать
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Бренды авто возвращаются

В тюменские автоцентры начали возвращаться автомобильные бренды, покинувшие Россию в 2022 году из-за санкций. В частности, в продаже появились Hyundai, KIA, Peugeot, Citroen, Nissan, Mitsubishi, Mazda и авто других заграничных брендов.

Отмечается, что стоимость автомобилей существенно выше, чем несколько лет назад. Это связано с дорогой логистикой и повешенным коэфциентом утильсбора.

Заграничные автомобильные бренды вернулись в Тюмень. Сколько теперь стоят авто?
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Коллапс на СДЭКе

Тюменские предприниматели заявили, что терпят финансовые потери из-за масштабного сбоя в работе курьерской службы СДЭК.

Технические неисправности продолжаются уже вторые сутки, а сроки, в которые будут устранены ошибки, не называются. Примечательно, что на ПВЗ сейчас невозможно ни забрать, ни отправить посылку. Коммерсанты заявляют об ущербе, как минимум, на десятки тысяч рублей.

Коллапс в работе СДЭК парализовал тюменский бизнес
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Второй срок

Депутаты Думы Тобольска избрали главой города Максима Афанасьева. Практически единогласно. За соперника нового (старого) градоначальника проголосовал лишь один народный избранник.

Для мэра Тобольска новый срок станет вторым подряд на посту. Вновь избранный глава пообещал, что в ближайшую пятилетку в городе будут построены новая поликлиника, концертный зал, обустроены городской муниципальный пляж, продолжится работа по модернизации образовательных учреждений.

Имя нового мэра назвали в Тобольске. Его кандидатуру поддержали почти единогласно
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Бывший югорский мэр стал риэлтором в Тюмени

Экс-глава сельского поселения Половинка, что в Ханты-Мансийском автономном округе Александр Старжинский, устроился на работу риэлтором в Тюмени. Об этом он сообщил в социальных сетях.

Старжинский отметил, что принял решение о переезде из-за сложной политической обстановки внутри Югры. Он посчитал, что округу не нужны амбициозные специалисты. Старжинский, после избрания на пост главы поселения стал самым молодым мэром в России.

Самый молодой мэр России уехал из Югры и устроился на работу в Тюмени. Кем?
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