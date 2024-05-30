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Posted Сегодня, 14:54

Published Сегодня, 14:54

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Руслан Кухарук уехал руководить Югрой, Тюмень откликнулась заморозками и грозами

Руслан Кухарук уехал руководить Югрой, Тюмень откликнулась заморозками и грозами

30 мая 2024, 14:54
Фото: Изображение Midjourney
Дайджест событий в Тюменской области 30 мая
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Итоги

Вода стремительно уходит

Половодье резко отступает. Но не из рек, в районах со сложной паводковой ситуацией, а из Туры. Уровень воды за последние 24 часа снизился на 18 сантиметров — до отметки 440 сантиметров выше нуля поста.

А вот в реках Иртыш и Тобол продолжает увеличиваться. За последние сутки в Иртыше в районе Тобольска вода поднялась на 4 сантиметра — до 765 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 853 сантиметра.

Так, в районе Увата уровень Иртыша повысился на 5 сантиметров — до 12,85 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до 936 сантиметров

Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть
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В Тюменской области прогнозируют заморозки

Несмотря на скорый приход лета, в Тюменской области ожидаются заморозки –таков прогноз синоптиков. В пятницу, 31 мая, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3, на почве до -6. Днем воздуха прогреется до +11…+16, местами до +21. День пройдет при переменной облачности и без осадков.

Кроме того, ливневые дожди грозы обрушатся на Тюмень в первую декаду июня. По прогнозам синоптиков, ливни зарядят в областной столице с середины следующей недели. За трое суток в городе выпадет более 30% месячной нормы осадков.

В начале июня в Тюмени ожидаются заморозки
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Мэр Тюмени переезжает в ХМАО

Глава Тюмени Руслан Кухарук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Указ подписал президент Владимир Путин.

На этом посту Кухарук сменит Наталью Комарову. Она руководила региона 14 лет и в последнее время была единственной женщиной-гебернатором в России. Комарова сложила свои полномочия досрочно, о новом месте работы она не сообщила.

Исполнять обязанности главы Тюмени будет бывший силовик Петр Вагин. Позже городская Дума назначен на этот пост врио мэра до новых выборов.

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Тюменские педагоги получают существенно меньше московских

Зарплата учителей Тюмени почти в три раза меньше их московских коллег. В Тюменской области учителя в среднем получают 39 018 рублей. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах. В Ивановской области преподаватели в среднем зарабатывают и вовсе 33 900 рублей.

Вышеуказанную зарплату могут получить только высококлассные учителя. Те, кто только окончили вуз, получают еще меньше.

Согласно открытым данным, в Москве учитель получает в среднем 111 700 тысяч рублей.

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На СВО погиб тюменский 22-летний боец

В зоне проведения специальной военной операции в Украине погиб 22-летний контрактник из Тюменской области Анатолий Ташаев. Боец родился в селе Нижняя Тавда.

Ташаев был командир отделения огневой поддержки штурмовой роты, в 2020 году он прошел срочную службу, позднее заключил контракт с Минобороны. Смертельную травму боец получил 12 апреля. С ним простились в селе Велижаны.

В СВО на Украине погиб 22-летний тюменский контрактник
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