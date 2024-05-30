Руслан Кухарук уехал руководить Югрой, Тюмень откликнулась заморозками и грозами

Зарплата учителей Тюмени почти в три раза меньше их московских коллег. В Тюменской области учителя в среднем получают 39 018 рублей. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах. В Ивановской области преподаватели в среднем зарабатывают и вовсе 33 900 рублей.