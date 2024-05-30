Руслан Кухарук уехал руководить Югрой, Тюмень откликнулась заморозками и грозами

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:56
Updated Сегодня, 14:56
Половодье резко отступает. Но не из рек, в районах со сложной паводковой ситуацией, а из Туры. Уровень воды за последние 24 часа снизился на 18 сантиметров — до отметки 440 сантиметров выше нуля поста.
А вот в реках Иртыш и Тобол продолжает увеличиваться. За последние сутки в Иртыше в районе Тобольска вода поднялась на 4 сантиметра — до 765 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 853 сантиметра.
Так, в районе Увата уровень Иртыша повысился на 5 сантиметров — до 12,85 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до 936 сантиметров
Несмотря на скорый приход лета, в Тюменской области ожидаются заморозки –таков прогноз синоптиков. В пятницу, 31 мая, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3, на почве до -6. Днем воздуха прогреется до +11…+16, местами до +21. День пройдет при переменной облачности и без осадков.
Кроме того, ливневые дожди грозы обрушатся на Тюмень в первую декаду июня. По прогнозам синоптиков, ливни зарядят в областной столице с середины следующей недели. За трое суток в городе выпадет более 30% месячной нормы осадков.
Глава Тюмени Руслан Кухарук назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Указ подписал президент Владимир Путин.
На этом посту Кухарук сменит Наталью Комарову. Она руководила региона 14 лет и в последнее время была единственной женщиной-гебернатором в России. Комарова сложила свои полномочия досрочно, о новом месте работы она не сообщила.
Исполнять обязанности главы Тюмени будет бывший силовик Петр Вагин. Позже городская Дума назначен на этот пост врио мэра до новых выборов.
Зарплата учителей Тюмени почти в три раза меньше их московских коллег. В Тюменской области учителя в среднем получают 39 018 рублей. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах. В Ивановской области преподаватели в среднем зарабатывают и вовсе 33 900 рублей.
Вышеуказанную зарплату могут получить только высококлассные учителя. Те, кто только окончили вуз, получают еще меньше.
Согласно открытым данным, в Москве учитель получает в среднем 111 700 тысяч рублей.
В зоне проведения специальной военной операции в Украине погиб 22-летний контрактник из Тюменской области Анатолий Ташаев. Боец родился в селе Нижняя Тавда.
Ташаев был командир отделения огневой поддержки штурмовой роты, в 2020 году он прошел срочную службу, позднее заключил контракт с Минобороны. Смертельную травму боец получил 12 апреля. С ним простились в селе Велижаны.