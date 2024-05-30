«Для вас там все родное»: Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить Югру

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Путин на встрече с Кухаруком отметил, что действующий градоначальник родился в ХМАО и всю жизнь проработал в Тюмени.
«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Реализовать свой опыт и возможности на более высоком уровне», — сказал глава государства.
Руслан Кухарук принял предложение и отметил, что Югра сегодня — серьезный стратегический регион.
«Первоочередная задача — продолжить темпы развития в определенном направлении и нарастить их», — отметил Кухарук, говоря том, какие он видит задачи на посту исполняющего обязанности главы Югры.
Ранее «Наш город» сообщал, что Наталья Комарова, возглавлявшая регион на протяжении 14 лет, ушла в отставку.