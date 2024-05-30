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Updated Сегодня, 09:48

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

«Для вас там все родное»: Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить Югру

30 мая 2024, 09:46
Фото: Руслан Кухарук

Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить ХМАО

Президент России Владимир Путин предложил мэру Тюмени возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Об этом сообщает официальный Кремль.

Путин на встрече с Кухаруком отметил, что действующий градоначальник родился в ХМАО и всю жизнь проработал в Тюмени.

«Хочу предложить вам возглавить Ханты-Мансийский автономный округ. Реализовать свой опыт и возможности на более высоком уровне», — сказал глава государства.
Видео: Новости Кремля

Руслан Кухарук принял предложение и отметил, что Югра сегодня — серьезный стратегический регион.

«Первоочередная задача — продолжить темпы развития в определенном направлении и нарастить их», — отметил Кухарук, говоря том, какие он видит задачи на посту исполняющего обязанности главы Югры.

Ранее «Наш город» сообщал, что Наталья Комарова, возглавлявшая регион на протяжении 14 лет, ушла в отставку.

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