Тюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекорд

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
До критической отметки по паводковой обстановке осталось меньше метра. За последние сутки уровень воды в Вагае не изменился и остановился на отметке 822 сантиметра выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево вода поднялась на 4 сантиметра — до 767 сантиметров.
Уровень воды в Ишиме продолжает снижаться: в Ильинке вода опустилась до отметки 758 сантиметров (минус 4 см), в Ишиме — до 804 сантиметров (минус 6 см), в селе Абатское — до 10,53 метра (минус 3 см), в Викулово — до 10,41 метра (минус 6 см).
Погода в Тюменской области преподносит сюрпризы не только в области паводковой обстановки.
Так, на территории региона было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ветер на юге области может достигать 25 метров в секунду.
Из-за этого сегодня, 28 мая, оператор по организации речных прогулок в Тюмени и Тобольске отменил рейсы после 15:00. А на тюменской трассе в районе Криваданова водители рассказали о пыльной буре. Об авариях Госавтоинспекция Тюменской области не сообщала.
В Тюменской области жители пожаловались на высокие цены на клубнику. Стоимость ягоды за килограмм варьируется в пределах 1000-1300 рублей.
Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость ягоды повысится еще на 30%. И причиной тому станут вовсе не майские заморозки, а общая экономическая ситуация в стране. К примеру, сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.
В преддверии Дня города в областной столице планируют приготовить огромный шашлык. Его дина составит 438 метров. Зафиксировать это приедут представители Книги рекордов России.
Мероприятие состоится 20 июля в 16:00 и пройдет на набережной Туры. В достижении рекорда примут участие представители индустрии общественного питания, чиновники, студенты и журналисты.
В Тюмени по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возобновлено уголовное дело, касающиеся проживания в полуразрушенном доме незащищенных групп людей.
Речь идет о жилом доме, который расположен по адресу: Индустриальная, 47. Объект построен в 1960 году, имеет трещины и другие критические технические повреждения. Отметим, что дело возобновили после обращений местных жителей к главе СК.