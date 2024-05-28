Тюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекорд

Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость ягоды повысится еще на 30%. И причиной тому станут вовсе не майские заморозки, а общая экономическая ситуация в стране. К примеру, сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.