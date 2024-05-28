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Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

Тюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекорд

Тюменский паводок подбирается к критической отметке, а шашлык побьет рекорд

28 мая 2024, 15:34
Фото: nashgorod.ru
Дайджет событий в Тюменской области за 28 мая
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До критической отметки все меньше

До критической отметки по паводковой обстановке осталось меньше метра. За последние сутки уровень воды в Вагае не изменился и остановился на отметке 822 сантиметра выше нуля поста. В Тоболе в районе Иевлево вода поднялась на 4 сантиметра — до 767 сантиметров.

Уровень воды в Ишиме продолжает снижаться: в Ильинке вода опустилась до отметки 758 сантиметров (минус 4 см), в Ишиме — до 804 сантиметров (минус 6 см), в селе Абатское — до 10,53 метра (минус 3 см), в Викулово — до 10,41 метра (минус 6 см).

До критической отметки осталось меньше метра: Иртыш в Тобольске прибавил за день 6 см
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Штормовое предупреждение

Погода в Тюменской области преподносит сюрпризы не только в области паводковой обстановки.

Так, на территории региона было объявлено штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, ветер на юге области может достигать 25 метров в секунду.

Из-за этого сегодня, 28 мая, оператор по организации речных прогулок в Тюмени и Тобольске отменил рейсы после 15:00. А на тюменской трассе в районе Криваданова водители рассказали о пыльной буре. Об авариях Госавтоинспекция Тюменской области не сообщала.

«Будьте осторожны!»: на тюменской трассе опасная пылевая буря
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До 1300 за килограмм

В Тюменской области жители пожаловались на высокие цены на клубнику. Стоимость ягоды за килограмм варьируется в пределах 1000-1300 рублей.

Специалисты отмечают, что в этом сезоне стоимость ягоды повысится еще на 30%. И причиной тому станут вовсе не майские заморозки, а общая экономическая ситуация в стране. К примеру, сегодня 800-граммовая банка консервированных персиков стоит в тюменских магазинах 200-300 рублей, 150-граммовая упаковка сушеных абрикосов — 100-200 рублей. Свежие абрикосы продают по 200-250 рублей за килограмм, килограмм свежих персиков стоит около 200 рублей, черешни — 750-860 рублей.

Виноваты заморозки или санкции? Почему в Тюмени продают такую дорогую клубнику?
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Тюменский шашлык попадет в Книгу рекордов

В преддверии Дня города в областной столице планируют приготовить огромный шашлык. Его дина составит 438 метров. Зафиксировать это приедут представители Книги рекордов России.

Мероприятие состоится 20 июля в 16:00 и пройдет на набережной Туры. В достижении рекорда примут участие представители индустрии общественного питания, чиновники, студенты и журналисты.

Огромный тюменский полукилометровый шашлык попадет в Книгу рекордов России
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Дело возобновлено

В Тюмени по поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина возобновлено уголовное дело, касающиеся проживания в полуразрушенном доме незащищенных групп людей.

Речь идет о жилом доме, который расположен по адресу: Индустриальная, 47. Объект построен в 1960 году, имеет трещины и другие критические технические повреждения. Отметим, что дело возобновили после обращений местных жителей к главе СК.

Бастрыкин возобновил расследование дела о разрушенном доме в центре Тюмени
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