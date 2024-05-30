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Published Сегодня, 06:45

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Мэр Тюмени будет присутствовать на встрече губернатора Югры с политэлитами

Комарова ушла в отставку. Инсайдеры сообщают, что имя преемника назовут сегодня

30 мая 2024, 06:45
Фото: тг-канал Наш Город

Мэр Тюмени будет присутствовать на встрече губернатора Югры с политэлитами

Губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отставку. Об этом глава Ханты-Мансийского автономного округа сообщила в своем тг-канале.
«Завершаю свою работу должности губернатора ХМАО-Югры. Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сообщила Комарова.
Видео: тг-канал Наталья Комарова

Экс-губернатор отметила, что Югра сегодня занимает лидирующие позиции среди регионов России. И во многом благодаря труду жителей ХМАО, работающих как на благо округа, так и над восстановление новых территорий.

«Благодарю президента Владимира Путина за доверие и поддержку. Каждого из вас, югорчане, за командность, достигнутые результаты и любовь к Родине. Югра останется в моем сердце всегда», — подчеркнула Наталья Комарова.

Отметим, Наталья Комарова являлась единственной женщина-губернатором в России. Кресло главы ХМАО она заняла 14 лет назад — в 2010 году. Кто займет освободившуюся должность губернатора Югры — пока неизвестно.

По информации источников, близких к политтусовке, главным кандидатом является мэр Тюмени Руслан Кухарук. Инсайдеры сообщают, что сегодня глава администрации Тюмени проведет встречу с политическими элитами округа. Депутаты и чиновники соберутся в 12.30 в конференц-зале Дома правительства Югры. Там Наталья Комарова объявит имя нового преемника.

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