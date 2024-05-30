Комарова ушла в отставку. Инсайдеры сообщают, что имя преемника назовут сегодня

По информации источников, близких к политтусовке, главным кандидатом является мэр Тюмени Руслан Кухарук. Инсайдеры сообщают, что сегодня глава администрации Тюмени проведет встречу с политическими элитами округа. Депутаты и чиновники соберутся в 12.30 в конференц-зале Дома правительства Югры. Там Наталья Комарова объявит имя нового преемника.