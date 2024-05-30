Комарова ушла в отставку. Инсайдеры сообщают, что имя преемника назовут сегодня

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 07:51
«Завершаю свою работу должности губернатора ХМАО-Югры. Приняла такое решение — перехожу на другую работу», — сообщила Комарова.
Экс-губернатор отметила, что Югра сегодня занимает лидирующие позиции среди регионов России. И во многом благодаря труду жителей ХМАО, работающих как на благо округа, так и над восстановление новых территорий.
«Благодарю президента Владимира Путина за доверие и поддержку. Каждого из вас, югорчане, за командность, достигнутые результаты и любовь к Родине. Югра останется в моем сердце всегда», — подчеркнула Наталья Комарова.
Отметим, Наталья Комарова являлась единственной женщина-губернатором в России. Кресло главы ХМАО она заняла 14 лет назад — в 2010 году. Кто займет освободившуюся должность губернатора Югры — пока неизвестно.
По информации источников, близких к политтусовке, главным кандидатом является мэр Тюмени Руслан Кухарук. Инсайдеры сообщают, что сегодня глава администрации Тюмени проведет встречу с политическими элитами округа. Депутаты и чиновники соберутся в 12.30 в конференц-зале Дома правительства Югры. Там Наталья Комарова объявит имя нового преемника.