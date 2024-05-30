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Уровень воды в Иртыше поднялся за сутки еще на 4 см

Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть

30 мая 2024, 03:59
Фото: 1MI

Уровень воды в Иртыше поднялся за сутки еще на 4 см

Уровень воды в тюменских реках Иртыш и Тобол продолжает увеличиваться. За последние сутки в Иртыше в районе Тобольска вода поднялась на 4 сантиметра — до 765 сантиметров выше нуля поста при критической отметке 853 сантиметра.

В районе Увата уровень Иртыша повысился на 5 сантиметров — до 12,85 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до 936 сантиметров.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тоболе в районе Иевлево уровень воды увеличился за сутки на 5 сантиметров — до 776 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Ялуторовска и Упорово вода убыла на 2 и 1 сантиметр — 703 и 770 сантиметров соответственно.

В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 5 сантиметров (748 сантиметров выше нуля поста), в районе города Ишим — на 6 сантиметров (792 сантиметра), в районе села Абатское — на 3 сантиметра (10,46 метра), в районе Викулово — на 6 сантиметров (10,30 метра).

В Тюмени уровень воды в реке Тура за последние 24 часа снизился на 18 сантиметров — до отметки 440 сантиметров выше нуля поста.

Ранее «Наш Город» писал, что вода в Туре начала убывать с 21 мая. Чуть больше, чем за неделю уровень снизился на 72 сантиметра.

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