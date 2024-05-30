Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть

Posted Сегодня, 03:59
Published Сегодня, 03:59
Modified Сегодня, 04:02
Updated Сегодня, 04:02
В районе Увата уровень Иртыша повысился на 5 сантиметров — до 12,85 метра, в селе Демьянское — на 3 сантиметра, до 936 сантиметров.
В Тоболе в районе Иевлево уровень воды увеличился за сутки на 5 сантиметров — до 776 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Ялуторовска и Упорово вода убыла на 2 и 1 сантиметр — 703 и 770 сантиметров соответственно.
В Ишиме в районе Ильинки уровень снизился на 5 сантиметров (748 сантиметров выше нуля поста), в районе города Ишим — на 6 сантиметров (792 сантиметра), в районе села Абатское — на 3 сантиметра (10,46 метра), в районе Викулово — на 6 сантиметров (10,30 метра).
В Тюмени уровень воды в реке Тура за последние 24 часа снизился на 18 сантиметров — до отметки 440 сантиметров выше нуля поста.
Ранее «Наш Город» писал, что вода в Туре начала убывать с 21 мая. Чуть больше, чем за неделю уровень снизился на 72 сантиметра.