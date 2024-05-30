Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть

В Тоболе в районе Иевлево уровень воды увеличился за сутки на 5 сантиметров — до 776 сантиметров выше нулевой отметки. В районе Ялуторовска и Упорово вода убыла на 2 и 1 сантиметр — 703 и 770 сантиметров соответственно.