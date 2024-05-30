Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Преподавателям из регионов платят в четыре раза меньше. Такие результаты опубликовали в отчетах Минпросвещения и Росстата. Согласно данным, в Москве учитель получает в среднем 111 700 тысяч рублей.
В Тюменской области учителя в среднем получают 39 018 рублей. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах. В Ивановской области преподаватели в среднем зарабатывают и вовсе 33 900 рублей.
Как пишут «Новые известия», в большинстве регионов Центральной России при работе на одну ставку, школьный учитель получает лишь 20-25 тысяч. Если взять дополнительную ставку, то можно заработать 35-38 тысяч рублей. Столько же примерно получает продавцы в магазинах.
При этом, вышеуказанную зарплату могут получить только высококлассные учителя. Те, кто только окончили вуз, получают еще меньше. Стоит ли удивляться, что профессия учителя становится у молодежи все менее и менее престижной. Сейчас средний возраст коллективов в школах — около 50 лет.
В начале года в Минпросвещения отчитались, что после педагогических вузов в школы идут 79% выпускников. Однако каждый второй из них увольняется, не проработав и пяти лет. В сфере уже образовалась острая нехватка кадров. Администрации школ чаще закрывает «пробелы» не поиском новых специалистов, а увеличением нагрузки на персонал.
Молодые специалисты жалуются, что в школах им могут предложить и МРОТ в качестве зарплаты, но никто не хочет попадать в рабство ради этих копеек. Эксперты убеждены, что избавить страну от кадрового голода в образовании невозможно без повышения стоимости учительской ставки.