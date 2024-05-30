nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:15

Published Сегодня, 09:15

Modified Сегодня, 09:17

Updated Сегодня, 09:17

Учителя в Тюмени получают почти втрое меньше, чем коллеги в Москве

Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд

30 мая 2024, 09:15
Фото: 1MI

Учителя в Тюмени получают почти втрое меньше, чем коллеги в Москве

Доходы педагогов, которые живут в столице, заметно больше, чем у учителей из регионов. Сейчас разница достигла огромных размеров.

Преподавателям из регионов платят в четыре раза меньше. Такие результаты опубликовали в отчетах Минпросвещения и Росстата. Согласно данным, в Москве учитель получает в среднем 111 700 тысяч рублей.

В Тюменской области учителя в среднем получают 39 018 рублей. Примерно такая же ситуация складывается и в других регионах. В Ивановской области преподаватели в среднем зарабатывают и вовсе 33 900 рублей.

Как пишут «Новые известия», в большинстве регионов Центральной России при работе на одну ставку, школьный учитель получает лишь 20-25 тысяч. Если взять дополнительную ставку, то можно заработать 35-38 тысяч рублей. Столько же примерно получает продавцы в магазинах.

При этом, вышеуказанную зарплату могут получить только высококлассные учителя. Те, кто только окончили вуз, получают еще меньше. Стоит ли удивляться, что профессия учителя становится у молодежи все менее и менее престижной. Сейчас средний возраст коллективов в школах — около 50 лет.

«Резали ножом мертвого пса»: на окраине Тюмени жестоко убили бездомную собаку
Узнать подробнее

В начале года в Минпросвещения отчитались, что после педагогических вузов в школы идут 79% выпускников. Однако каждый второй из них увольняется, не проработав и пяти лет. В сфере уже образовалась острая нехватка кадров. Администрации школ чаще закрывает «пробелы» не поиском новых специалистов, а увеличением нагрузки на персонал.

Молодые специалисты жалуются, что в школах им могут предложить и МРОТ в качестве зарплаты, но никто не хочет попадать в рабство ради этих копеек. Эксперты убеждены, что избавить страну от кадрового голода в образовании невозможно без повышения стоимости учительской ставки.

Читайте также:
Количество вакансий с подработкой в Тюменской области выросло на 64%Тюменцам предлагают упаковывать посылки в Израиле за 370 тысяч в месяцНе только отдых: тюменцев зовут на подработку на юг России
#Нигина Азамова#Экономика#Тюменская область#Учитель#Деньги#Зарплата#Кадровые изменения#Кадровый состав#Средняя зарплата#Зарплата учителей
Подпишитесь
Пора домой! Каким запомнят в Тюмени мэра Руслан Кухарука?
Сегодня, 10:00
«Для вас там все родное»: Путин предложил мэру Тюмени Кухаруку возглавить Югру
Сегодня, 09:46
Минус 72 сантиметра! Уровень воды в Туре начал стремительно падать
Сегодня, 07:53
В Тюменской области изменится график выплат пенсий и пособий в июне 2024 года
Сегодня, 01:00
Уровень Иртыша приближается к критической отметке, а Тура резко начала мелеть
Сегодня, 03:59
"