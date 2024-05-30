Почти втрое: разница в зарплатах учителей в Москве и Тюмени поставила новый рекорд

При этом, вышеуказанную зарплату могут получить только высококлассные учителя. Те, кто только окончили вуз, получают еще меньше. Стоит ли удивляться, что профессия учителя становится у молодежи все менее и менее престижной. Сейчас средний возраст коллективов в школах — около 50 лет.