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Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:25

Updated Сегодня, 05:25

Жителей Тюмени зовут на подработку на юг России

Не только отдых: тюменцев зовут на подработку на юг России

21 мая 2024, 05:23
Фото: 1MI

Жителей Тюмени зовут на подработку на юг России

С приходом тепла на юге России возросла потребность в персонале, в том числе и временном. Самое большое количество предложений сезонной работы отмечено в Краснодарском крае.

У летней работы есть ряд преимуществ. Например, для трудоустройства не нужно профильное образование, есть возможность найти вакансии с проживанием и сменным графиком, а также плата за одну и ту же работу летом может быть выше, чем зимой.

«Предложений сезонной работы в России традиционно больше всего на юге страны, особенно в Краснодарском крае. Сотрудников на летний сезон активно привлекают для работы в сферах гостеприимства и сельского хозяйства. Больше вакансий стало появляться и в Дагестане, где туризм превращается в мощную отрасль, а виноделие уже несколько лет требует дополнительных сотрудников. Работодатели заинтересованы в сотрудниках на сезон и во многих вакансиях готовы предложить проживание, питание и другие бонусы», — рассказала директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.
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Летом работодатели Краснодарского края, Сочи и Анапы фокусируются на туризме и всем, что с ним связано. Им нужны горничные, администраторы, специалисты по бронированию, аниматоры, спасатели, экскурсоводы и продавцы.

Так, повар в Геленджике может зарабатывать 140-155 тысяч рублей в месяц, продавец в Анапе — до 100 тысяч, водитель в Геленджике — 52 тысячи, бармен в Сочи — от 50 тысяч, а продавец шаурмы в Адлере — от 42 тысяч.

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Ранее «Наш город» писал, что тюменцев приглашают на работу в Москву. Им предлагают упаковывать еду для авиапассажиров за 250 тысяч рублей.

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