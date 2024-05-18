Тюменцев приглашают в Москву упаковывать еду для авиапассажиров. Зарплата — 250 тысяч

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Требуются упаковщики бортового питания. Работа вахтой в аэропорту Шереметьево. Бесплатное проживание и двухразовое питание, предоставляется спецодеджа», — отмечено в вакансии.
От будущих сотрудников требуются паспорт РФ с пропиской, военный билет для мужчин и трудовая книжка. Вахты 15/20/30/45/60/90 смен на выбор.
Также тюменцам предлагают работу в Шереметьево уборщиками самолетов. Работодатель обещает предоставить униформу, жилье, обеспечить питанием. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, пенсионеры. Платить обещают от 179 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут врача-ортопеда на зарплату от 350 до 700 тысяч рублей, готового к переезду ради новой работы в Благовещенск. От сотрудника требуется опыт работы не менее 1 года.