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Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Тюменцев зовут на работу в Москву упаковывать лан-боксы для авиапассажиров

Тюменцев приглашают в Москву упаковывать еду для авиапассажиров. Зарплата — 250 тысяч

18 мая 2024, 11:28
Фото: 1MI

Тюменцев зовут на работу в Москву упаковывать лан-боксы для авиапассажиров

В Тюмени ищут желающих работать в столичном аэропорту Шереметьево упаковщиками бортового питания на зарплату 250 тысяч рублей. Соответствующая вакансия размещена на сайте Авито.
«Требуются упаковщики бортового питания. Работа вахтой в аэропорту Шереметьево. Бесплатное проживание и двухразовое питание, предоставляется спецодеджа», — отмечено в вакансии.

От будущих сотрудников требуются паспорт РФ с пропиской, военный билет для мужчин и трудовая книжка. Вахты 15/20/30/45/60/90 смен на выбор.

Также тюменцам предлагают работу в Шереметьево уборщиками самолетов. Работодатель обещает предоставить униформу, жилье, обеспечить питанием. Рассматриваются кандидаты старше 45 лет, пенсионеры. Платить обещают от 179 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени ищут врача-ортопеда на зарплату от 350 до 700 тысяч рублей, готового к переезду ради новой работы в Благовещенск. От сотрудника требуется опыт работы не менее 1 года.

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