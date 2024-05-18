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Уровень Иртыша в Вагайском районе резко увеличился на 15 сантиметров

Вода прибывает по 15 сантиметров: в Вагайском районе под воду ушли 6 сел и деревень

18 мая 2024, 09:59
Фото: 1MI

Уровень Иртыша в Вагайском районе резко увеличился на 15 сантиметров

По реке Иртыш продолжает движение большой объем воды. Волна паводка уже достигла деревни Супринская. Об этом сообщил глава Вагайского района Сергей Сидоренко.
«В селе Большой Карагай вода прибывает по 15 сантиметров, несмотря на то, что уровень воды в Ишиме в Усть-Ишиме поднимается на 2-3 сантиметра. Уровень достиг 12,84 метра. Несмотря на то, что запас высоты дамбы имеется, в населенных пунктах продолжается эвакуация», — доложил Сидоренко губернатору Моору.

По его словам также ведутся работы по наращиванию насыпей — их планируют поднять на 1 метр выше относительно максимального уровня паводка 2016 года.

В настоящее в Вагайском районе подтоплено семь участков дорог, шесть населенных пунктов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе продолжаются работы по демонтажу защитной дамбы вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск. В связи с чем введены ограничения проезда для транспорта.

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