Вода прибывает по 15 сантиметров: в Вагайском районе под воду ушли 6 сел и деревень

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
«В селе Большой Карагай вода прибывает по 15 сантиметров, несмотря на то, что уровень воды в Ишиме в Усть-Ишиме поднимается на 2-3 сантиметра. Уровень достиг 12,84 метра. Несмотря на то, что запас высоты дамбы имеется, в населенных пунктах продолжается эвакуация», — доложил Сидоренко губернатору Моору.
По его словам также ведутся работы по наращиванию насыпей — их планируют поднять на 1 метр выше относительно максимального уровня паводка 2016 года.
В настоящее в Вагайском районе подтоплено семь участков дорог, шесть населенных пунктов.
Ранее «Наш Город» писал, что в Абатском районе продолжаются работы по демонтажу защитной дамбы вдоль федеральной трассы Тюмень — Омск. В связи с чем введены ограничения проезда для транспорта.