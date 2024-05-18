Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь перекроют из-за демонтажа дамбы

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Как сообщили в Уралуправтодор, транспортные средства будут пропускать в определенные промежутки времени: с 19:00 до 20:00, с 04:00 до 07:00. В эти часы работы по демонтажу будут приостановлены.
Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.
Напомним, на участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе с 24 апреля действует организовано реверсивное движение. До окончания паводкоопасного периода запрещен проезд большегрузов.