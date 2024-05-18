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Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь перекроют из-за демонтажа дамбы

Федеральную трассу Тюмень — Омск вновь перекроют из-за демонтажа дамбы

18 мая 2024, 08:51
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе с 359 по 360 километры ограничили движение транспорта из-за проведения работ по демонтажу дамбы.

Как сообщили в Уралуправтодор, транспортные средства будут пропускать в определенные промежутки времени: с 19:00 до 20:00, с 04:00 до 07:00. В эти часы работы по демонтажу будут приостановлены.

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

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