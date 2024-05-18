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День города в Тюмени «отвязали» от последнего воскресенья июля

День города в Тюмени «отвязали» от последнего воскресенья июля

18 мая 2024, 08:26
Фото: 1MI
Соответствующие изменения в Устав города были одобрены на публичных слушаниях, которые состоялись на этой неделе.
«Предлагается внести изменения в статью 10 Устава Тюмени, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля), в части исключения положения об отмечании Дня города в последнее воскресенье июля. День, когда он будет отмечаться, планируется определить отдельным муниципальным правовым актом администрации Тюмени», — указано в документе.

По данным администрации города, данные изменения в Устав носят организационно-технический характер и не повлияют на формат проведения праздника,

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 июня состоится традиционное мероприятие «Вальс на набережной». Участие в нем примут сотни тюменских выпускников.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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