День города в Тюмени «отвязали» от последнего воскресенья июля

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
«Предлагается внести изменения в статью 10 Устава Тюмени, устанавливающую общегородской праздник — День города (29 июля), в части исключения положения об отмечании Дня города в последнее воскресенье июля. День, когда он будет отмечаться, планируется определить отдельным муниципальным правовым актом администрации Тюмени», — указано в документе.
По данным администрации города, данные изменения в Устав носят организационно-технический характер и не повлияют на формат проведения праздника,
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 20 июня состоится традиционное мероприятие «Вальс на набережной». Участие в нем примут сотни тюменских выпускников.