В Тюменской области горит лес в районе Нижней Тавды

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, 18 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень). 19 мая в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Уватской — II класс (низкая степень).