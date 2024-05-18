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В Тюменской области за сутки произошло 4 лесных пожара на 14,45 га

В Тюменской области горит лес в районе Нижней Тавды

18 мая 2024, 07:19
Фото: 1MI

В Тюменской области за сутки произошло 4 лесных пожара на 14,45 га

Четыре лесных пожара площадью 14,45 гектаров произошло за минувшие сутки на территории Тюменской области. В настоящее время в регионе действует один локализованный лесной пожар.

По данным сервиса «Карта пожаров», возгорание зафиксировано в Нижгнетавдинском районе. По словам очевидцев, все луга, деревья до верхушек выгорели. В настоящее врем на месте происшествия работают пожарные службы.

«Дым дошел до села Антипино», — сообщают тюменцы.

По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, 18 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень). 19 мая в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Уватской — II класс (низкая степень).

Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменскую область надвигается арктический антициклон. Ожидаются заморозки, сильны ветер и ночные заморозки до -2.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожар#Департамент лесного комплекса
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