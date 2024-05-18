В Тюменской области горит лес в районе Нижней Тавды

Posted Сегодня, 07:19
Published Сегодня, 07:19
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
По данным сервиса «Карта пожаров», возгорание зафиксировано в Нижгнетавдинском районе. По словам очевидцев, все луга, деревья до верхушек выгорели. В настоящее врем на месте происшествия работают пожарные службы.
«Дым дошел до села Антипино», — сообщают тюменцы.
По информации департамента лесного комплекса Тюменской области, 18 мая в Ишимской, Тобольской и Тюменской авиазонах установлен III класс пожарной опасности (средняя степень), в Уватской авиазоне — II класс (низкая степень). 19 мая в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется III класс пожарной опасности (средняя степень), в Тобольской и Уватской — II класс (низкая степень).
Ранее «Наш Город» писал, что на Тюменскую область надвигается арктический антициклон. Ожидаются заморозки, сильны ветер и ночные заморозки до -2.