Более 100 миллионов за копию: в Тюмени выставили продают здание в историческом центре

ООО Специализированный застройщик Завод «ЖБИ-3» работает на территории Тюменской области с 2014 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является активным участником системы государственных закупок. В частности, с СЗ был заключен контракт на подготовку проектной документации на строительство детсада с бассейном на Федюнинского — Мельникайте. В 2023 году организация получила выручку в сумме 3,4 миллиарда рублей, что на 534 миллиона или на 18,3% больше, чем годом ранее.