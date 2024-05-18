nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:03

Published Сегодня, 08:03

Modified Сегодня, 08:05

Updated Сегодня, 08:05

В Тюмени выставили на продажу копию исторического памятника

Более 100 миллионов за копию: в Тюмени выставили продают здание в историческом центре

18 мая 2024, 08:03
Фото: 1MI

В Тюмени выставили на продажу копию исторического памятника

В Тюмени выставили на продажу на 115 миллионов рублей трехэтажное здание в историческом центре города. Строение является копией памятника архитектуры, пострадавшего от серьезного пожара в 2017 году.

Ранее по данному адресу (Осипенко, 25).располагался дом рыботорговца Петра Трофимова. Двухэтажный дом был построен в конце XIX — начале XX века. Его площадь составляет 378 квадратных метров.

В настоящее время здание лишено статуса памятника. И принадлежит ООО Специализированный застройщик «Завод ЖБИ-3» директором которого является депутат городской думы Александр Соловьев.

ООО Специализированный застройщик Завод «ЖБИ-3» работает на территории Тюменской области с 2014 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является активным участником системы государственных закупок. В частности, с СЗ был заключен контракт на подготовку проектной документации на строительство детсада с бассейном на Федюнинского — Мельникайте. В 2023 году организация получила выручку в сумме 3,4 миллиарда рублей, что на 534 миллиона или на 18,3% больше, чем годом ранее.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость загородных домов и участков выросла на 10-17%. Средняя цена коттеджей увеличилась до 10,6 миллиона рублей.

Читайте также:
В Тюменской области горит лес в районе Нижней ТавдыАрктические массы надвигаются на Тюменскую область: погода резко изменитсяМедицинские центры Тюмени заработали за год миллиарды рублей на здоровье
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Здание
Подпишитесь
Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти
Сегодня, 03:50
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
Сегодня, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Вчера, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
16 мая, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Вчера, 09:16
«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается
Вчера, 10:55
"