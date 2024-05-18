Более 100 миллионов за копию: в Тюмени выставили продают здание в историческом центре

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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Updated Сегодня, 08:05
Ранее по данному адресу (Осипенко, 25).располагался дом рыботорговца Петра Трофимова. Двухэтажный дом был построен в конце XIX — начале XX века. Его площадь составляет 378 квадратных метров.
В настоящее время здание лишено статуса памятника. И принадлежит ООО Специализированный застройщик «Завод ЖБИ-3» директором которого является депутат городской думы Александр Соловьев.
ООО Специализированный застройщик Завод «ЖБИ-3» работает на территории Тюменской области с 2014 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, является активным участником системы государственных закупок. В частности, с СЗ был заключен контракт на подготовку проектной документации на строительство детсада с бассейном на Федюнинского — Мельникайте. В 2023 году организация получила выручку в сумме 3,4 миллиарда рублей, что на 534 миллиона или на 18,3% больше, чем годом ранее.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость загородных домов и участков выросла на 10-17%. Средняя цена коттеджей увеличилась до 10,6 миллиона рублей.