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Участок трассы Тюмень — Омск перекроют для демонтажа дамбы

Участок трассы Тюмень — Омск перекроют для демонтажа дамбы. Когда откроют проезд?

15 мая 2024, 07:06
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Участок трассы Тюмень — Омск перекроют для демонтажа дамбы

В Абатском районе начались работы по демонтажу насыпи в районе федеральной трассы Тюмень — Омск. Движение на участке автодороги с 359 по 362 километры ограничено.

По данным Уралуправтодора, с 12:00 до 13:00, 19:00 до 20:00, с 04:00 до 07:00 дорожные работы будут приостановлены для проезда транспортных средств.

По данным гидрологического бюллетеня, за последний сутки уровень воды в Ишиме в районе села Абатское снизился на 8 сантиметров — до отметки 11,24 метра. Критическая отметка превышена на 1,64 метра.

Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Для обеспечения безопасности дорожного движения введены ограничения, снижена скорость по опасному участку до 50 км/час вне населенного пункта и 30 км/час по населенному пункту.

На участке с 353 по 363 километры продолжает действовать реверс. Запрет на проезд грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 запрещен до окончания паводка.

Ранее «Наш Город» писал, что в Вагайском районе эвакуируют жителей деревни Большой Карагай из-за резкого подъема уровня воды в Иртыше. Накануне вода прибыла на 60 сантиметров.

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