Участок трассы Тюмень — Омск перекроют для демонтажа дамбы. Когда откроют проезд?

На участке с 353 по 363 километры продолжает действовать реверс. Запрет на проезд грузового транспорта, осуществляющего перевозку тяжеловесных грузов, имеющих нагрузку на ось более 6 тонн и (или) крупногабаритных грузов, имеющих увеличение габарита свыше 3 запрещен до окончания паводка.