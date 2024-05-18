«Это чья-то провокация»: информация о травле мигрантами учеников школы №9 — фейк

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
По его словам, он лично курирует вопросы порядка в двух корпусах школы № 9 — между школьниками конфликтов нет и не было. Данную информацию Ганиеву подтвердил и директор школы Евгений Кальченко.
«Члены Совета надежных отцов на протяжении полугода дежурят в 21 школе города — следят за порядком, пресекают акты вандализма. Детям мигрантам уделяем особо пристальное внимание. В школе № 9 ни в первом, ни во втором корпусе за последние полгода не произошло ни одной драки между детьми. Не было зарегистрировано ни одного инцидента. Не только на территории учебного заведения, но и за его пределами. Все конфликтные ситуации пресекаются на корню», — сообщил Ганиев «Нашему Городу».
Напомним, что сообщение о задиристых детях мигрантов, которые обижают и оскорбляют учащихся школы, было опубликовано в паблике «Русская община». Пользователь с ником «Ната Сердитая» заверяла, что в учебном заведении дети иностранцев «кошмарят» русских детей и якобы последние даже не хотят ходить в школу из-за этого.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мигранты начали организовывать стихийные рынки. В торговых точках иностранцы торгуют б/у одеждой, а также мелкими предметами быта, мобильными телефонами.