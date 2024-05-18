«Это чья-то провокация»: информация о травле мигрантами учеников школы №9 — фейк

Напомним, что сообщение о задиристых детях мигрантов, которые обижают и оскорбляют учащихся школы, было опубликовано в паблике «Русская община». Пользователь с ником «Ната Сердитая» заверяла, что в учебном заведении дети иностранцев «кошмарят» русских детей и якобы последние даже не хотят ходить в школу из-за этого.