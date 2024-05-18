nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Информация о травле мигрантами учеников школы №9 оказалась фейком

«Это чья-то провокация»: информация о травле мигрантами учеников школы №9 — фейк

18 мая 2024, 10:57
Фото: 1MI

Информация о травле мигрантами учеников школы №9 оказалась фейком

Информация о конфликте в Тюменской школе № 9 между учащимися является чьей-то провокацией. Об этом сообщил «Нашему Городу» заместитель председателя Совета надежных отцов Тюмени, общественник Шамиль Ганиев.
Сюжет
Дети

По его словам, он лично курирует вопросы порядка в двух корпусах школы № 9 — между школьниками конфликтов нет и не было. Данную информацию Ганиеву подтвердил и директор школы Евгений Кальченко.

«Члены Совета надежных отцов на протяжении полугода дежурят в 21 школе города — следят за порядком, пресекают акты вандализма. Детям мигрантам уделяем особо пристальное внимание. В школе № 9 ни в первом, ни во втором корпусе за последние полгода не произошло ни одной драки между детьми. Не было зарегистрировано ни одного инцидента. Не только на территории учебного заведения, но и за его пределами. Все конфликтные ситуации пресекаются на корню», — сообщил Ганиев «Нашему Городу».

Напомним, что сообщение о задиристых детях мигрантов, которые обижают и оскорбляют учащихся школы, было опубликовано в паблике «Русская община». Пользователь с ником «Ната Сердитая» заверяла, что в учебном заведении дети иностранцев «кошмарят» русских детей и якобы последние даже не хотят ходить в школу из-за этого.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мигранты начали организовывать стихийные рынки. В торговых точках иностранцы торгуют б/у одеждой, а также мелкими предметами быта, мобильными телефонами.

Читайте также:
Вода прибывает по 15 сантиметров: в Вагайском районе под воду ушли 6 сел и деревеньФедеральную трассу Тюмень — Омск вновь перекроют из-за демонтажа дамбыДень города в Тюмени «отвязали» от последнего воскресенья июля
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Дети#Тюменская область#Школьники#Мигранты#Новости тюмени#Конфликты
Подпишитесь
Уровень воды в Иртыше и Вагае продолжает расти
Сегодня, 03:50
Не хватает денег на жизнь: мигранты начали открывать стихийные рынки в Тюмени
Сегодня, 04:51
Найти трудно, но реально: в Тюмени начали продавать черешню
Вчера, 04:45
«Ночь музеев-2024»: куда сходить в Тюмени 18 мая?
16 мая, 03:00
Что сколько стоило в СССР? Вспоминаем и умиляемся
Вчера, 09:16
«Более десятка населенных пунктов под угрозой»: паводок в регионе продолжается
Вчера, 10:55
"