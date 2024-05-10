700 тысяч рублей в месяц, квартира и вид из окна на Китай: в Тюмени ищут стоматолога

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:43
В предложении указано, что рассматриваются кандидаты, готовые переехать ради работы в Благовещенск. Работодатель обещает стабильную работу пo удобному графику, квартиру нa весь период сотрудничества, полный пакет релокации, высокий заработок, современное оборудование, комфортное рабочее место в центре города с красивым видом на Китай.
От будущего сотрудника требуется подтверждённый опыт работы от 1 года, портфолиo и рекомендации с прежниx мест работы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели поднимают зарплаты рабочим из-за дефицита кадров. За год зарплаты токарей, в частности, увеличились до 120 тысяч рублей.