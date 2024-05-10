700 тысяч рублей в месяц, квартира и вид из окна на Китай: в Тюмени ищут стоматолога

В предложении указано, что рассматриваются кандидаты, готовые переехать ради работы в Благовещенск. Работодатель обещает стабильную работу пo удобному графику, квартиру нa весь период сотрудничества, полный пакет релокации, высокий заработок, современное оборудование, комфортное рабочее место в центре города с красивым видом на Китай.