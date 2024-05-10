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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:43

Updated Сегодня, 06:43

В Тюмени ищут врача-стоматолога на зарплату 700 тысяч рублей

700 тысяч рублей в месяц, квартира и вид из окна на Китай: в Тюмени ищут стоматолога

10 мая 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Тюмени ищут врача-стоматолога на зарплату 700 тысяч рублей

В Тюмени ищут врача-ортопеда на зарплату от 350 до 700 тысяч рублей. Вакансия опубликована на популярном портале.

В предложении указано, что рассматриваются кандидаты, готовые переехать ради работы в Благовещенск. Работодатель обещает стабильную работу пo удобному графику, квартиру нa весь период сотрудничества, полный пакет релокации, высокий заработок, современное оборудование, комфортное рабочее место в центре города с красивым видом на Китай.

От будущего сотрудника требуется подтверждённый опыт работы от 1 года, портфолиo и рекомендации с прежниx мест работы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени работодатели поднимают зарплаты рабочим из-за дефицита кадров. За год зарплаты токарей, в частности, увеличились до 120 тысяч рублей.

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