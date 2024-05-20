«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Стоит отметить, что меню бизнес-ланча обзавелись не только точки общественного питания, которые располагаются в центральной части города, но и в спальных районах областной столицы. Суть «счастливых часов» заключается в экономии на полноценном обеде.
Где-то можно поесть суп и горячее по цене чашки кофе, а где-то придется отдать сумму, как за полноценный ужин в ресторане среднего ценового сегмента. Обзоре тюменских заведений подготовили коллеги из Вслух.ру.
Средняя цена бизнес-ланча в областной столице составляет 500 рублей. Так, в баре «Ржавый дед» на Хохрякова, 47 можно составить свой обед самостоятельно из предложенного меню. На выбор предлагают суп, салат, горячее с гарниром. По желанию, можно от чего-то отказаться. Обед в будние дни обойдется здесь в 410 рублей.
«Granny`s» на Мельникайте, 98 также предлагает своим гостям разнообразное меню: обед можно собрать самостоятельно из меню ланча или воспользоваться скидкой в 20% на основные блюда.
Здесь есть различные салаты, супы, горячее и гарнир. Меню периодически меняется. Средняя стоимость ланча составляет 430 рублей.
На выбор — три салата, два супа и два горячего блюда. Из напитков — компот из сухофруктов, чай, капучино, фильтр-кофе, красное и белое сухое вино. Такой выбор в меню ланча предлагают «Реалисты» на Республики, 28а. Стоимость обеда составит 520 рублей.
Тюменцы, работающие ближе к спальным районам областной столицы, также не останутся без бизнес-ланчей. Для них, к примеру, доступны в «Своей компании». Заведения находятся на Республики, 163, торговом центре «Широтный» и торгово-развлекательном центре «Сити Молл». На выбор — 26 разных блюд. Есть супы — окрошка, солянка, тыквенный, уха, с фрикадельками и овощами. Также предлагают различные роллы, салаты, горячее с гарниром и закуски (кесадильи, кутаб и блинчики).
Каждое блюдо стоит по-разному, поэтому и цена за обед не будет фиксированной.
Бизнес-ланч не всегда означает то, что обед будет дешевым. Иногда он может стоить столько, сколько и ужин в ресторане среднего ценового сегмента. Все зависит, конечно, от выбора заведения.
Так, в ресторане «СибирьСибирь» на Первомайской, 1а, обед из трех блюд и напитка выйдет на 1 120 рублей. Например, в пятницу на выбор могут предложить: куриный суп, салат из помидоров с красным луком и зеленью, оливье с языком, рыбные фрикадельки с рисом и куриную котлету «Неженка» с макаронами.
Из напитков можно выбрать морс из брусники, кисель из облепихи, квас, черный или зеленый чай, кофе.
Дешевле, но все равно выше, чем по среднему ценнику, можно пообедать в ресторанах «Омар Хайям». В меню — по три вида всех блюд — салаты, супы, горячее. В дополнение можно выбрать соусы, выпечку и десерт. Из напитков могут предложить чай, ягодный морс, цитрусовый лимонад или вино. Стоимость определяется каждой выбранной позицией. Средний комплекс обойдется гостям, чуть выше шестисот рублей.
Некоторые рестораны Тюмени не только вводят отдельное меню бизнес-ланчей, но и делают скидки на основное меню в обеденные перерывы по будням. Это является бонусом для любителей плотно поесть. Ведь не секрет, что в основном меню порции на порядок больше, а выбор блюд — разнообразнее.
Среди уже упомянутых мест с деловыми обедами, скидки на основное меню предлагают два ресторана — «Granny`s» и «Омар Хайям».
В первом гости могут выбрать холодные мясные и рыбные закуски, салаты, бургеры и пиццу, пасты и другие изысканные горячие блюда, а также авторские коктейли. Средний чек без скидки составит 1200 рублей.
В «Омаре» можно отведать не только европейскую кухню, но и узбекскую. Это является фишкой заведения. Здесь можно отобедать салатом «Ташкент» за 390 рублей, лагманом за 520 рублей или шурпой за 490 рублей, насладиться настоящим пловом или мантами. Средний чек на одного человека, без учета скидки 20% составит 1500 рублей.
«Бизнес-ланч выгоден как для ресторанов, так и для посетителей. Заведение таким образом увеличивает дневной трафик, а люди могут недорого и быстро пообедать», — подчеркнула управляющая одного из тюменских баров Лампея Коркина.