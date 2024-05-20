«Обед по цене кофе»: обзор бизнес-ланчей в тюменских заведениях

Тюменцы, работающие ближе к спальным районам областной столицы, также не останутся без бизнес-ланчей. Для них, к примеру, доступны в «Своей компании». Заведения находятся на Республики, 163, торговом центре «Широтный» и торгово-развлекательном центре «Сити Молл». На выбор — 26 разных блюд. Есть супы — окрошка, солянка, тыквенный, уха, с фрикадельками и овощами. Также предлагают различные роллы, салаты, горячее с гарниром и закуски (кесадильи, кутаб и блинчики).