Ожидаются ливни и грозы: в Тюмени за два дня выпадет треть месячной нормы осадков

Также ожидается усиление ветра до 10-12 м/с, понижение температуры воздуха до +16…+20 днем и +9…+12 в ночные часы. До 5 июня в Тюмени продержится солнечная погода. В субботу, 1 июня, в городе потеплеет до +19. В воскресенье воздух в областной столице прогреется до +25.