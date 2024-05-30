Ожидаются ливни и грозы: в Тюмени за два дня выпадет треть месячной нормы осадков

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Также ожидается усиление ветра до 10-12 м/с, понижение температуры воздуха до +16…+20 днем и +9…+12 в ночные часы. До 5 июня в Тюмени продержится солнечная погода. В субботу, 1 июня, в городе потеплеет до +19. В воскресенье воздух в областной столице прогреется до +25.
В понедельник и вторник, 3 и 4 июня, ниже +22…+24 столбики термометров в Тюмени не опустятся.
Что касается долгосрочных прогнозов, то по данным метеорологов, в июне жары жителям областной столицы ждать не стоит. Среднесуточная температура воздуха в течение первого месяца лета составит +14…+20.