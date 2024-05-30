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Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

В Тюмени в первую неделю июня выпадет более трети месячной нормы осадков

Ожидаются ливни и грозы: в Тюмени за два дня выпадет треть месячной нормы осадков

30 мая 2024, 08:39
Фото: 1MI

В Тюмени в первую неделю июня выпадет более трети месячной нормы осадков

Ливневые дожди грозы обрушатся на Тюмени в первую декаду июня. По прогнозам синоптиков, ливни зарядят в областной столице с середины следующей недели. За трое суток в городе выпадет более 30% месячной нормы осадков.

Также ожидается усиление ветра до 10-12 м/с, понижение температуры воздуха до +16…+20 днем и +9…+12 в ночные часы. До 5 июня в Тюмени продержится солнечная погода. В субботу, 1 июня, в городе потеплеет до +19. В воскресенье воздух в областной столице прогреется до +25.

В понедельник и вторник, 3 и 4 июня, ниже +22…+24 столбики термометров в Тюмени не опустятся.

В начале июня в Тюмени ожидаются заморозки
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Что касается долгосрочных прогнозов, то по данным метеорологов, в июне жары жителям областной столицы ждать не стоит. Среднесуточная температура воздуха в течение первого месяца лета составит +14…+20.

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