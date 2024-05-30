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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

В Тюмени ждут нового главу города из Тобольска.

Новый будет лучше старого! Мэром Тюмени может стать глава Тобольска

30 мая 2024, 08:27
Фото: 1MI
В Тюмени ждут нового главу города из Тобольска.

Мэром Тюмени может стать глава Тобольска

Нынешнему главе города Руслану Кухаруку прочат скорое повышение до губернатора ХМАО. Его место может занять глава Тобольска Максим Афанасьев. Специалисты отмечают, что такая замена положительно скажется на развитии Тюмени.

Сейчас одним из главных кандидатов на пост главы Тюмени считают Максима Афанасьева, который сейчас руководит администрацией Тобольска. Общественник Алексей Савоськин уверен, что при таком раскладе, замена Кухаруку получится более, чем достойная, ведь Афанасьев славится своей хозяйственностью в вопросе городского управления.

«При Кухаруке у нас нет порядка, продолжается точечная застройка, в архитектурном плане развития нет. Московский и Червишевский тракты — помойка, асфальтобетон кладется низкого качества. И это потому что Кухарук — политик, он успевал везде участвовать в федеральной политике, такой человек на должности главы города не так эффективен. Афанасьев — человек ориентированный на хозяйство, его слову верят, в его лице губернатор Тюменской области Александр Моор обретет надежный тыл», — рассказал «Нашему городу» Савоськин.

Отчасти с ним согласен и политолог Максим Дерябин. Он отмечает, что Афанасьев славится навыком находить грамотный выход в конфликтных ситуациях.

«Ему удается найти общий язык с населением, он ориентирован на развитие субъекта за который он отвечает, а не на личную карьеру. А потому Тюмени он будет полезен», — говорит политолог.

Однако эксперты отмечают, что первое время новому главе Тюмени будет непросто, ведь город пока далек от идеального состояния и Афанасьева может ждать длительная работа по решению проблем, оставленных Кухаруком.

Все-таки уйдет? Мэр Тюмени Кухарук может занять кресло губернатора ХМАО
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что губернатор Югры Наталья Комарова ушла в отставку. По словам инсайдеров, имя человека, который займет ее кресло, могут объявить уже сегодня. С большой долей вероятности это — Руслан Кухарук.

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