«Вы — настоящий патриот Югры»: Моор высказался о Наталье Комаровой

По информации инсайдеров, ведущий нефтяной регион России может возглавить мэр Тюмени Руслан Кухарук. Источники сообщают, что на этой неделе Кухарук провел в Москве встречу с руководством администрации президента РФ для завершения согласования его кандидатуры в качестве главы Югры. Сегодня же он примет участие во встрече Комаровой с политэлитами автономного округа.