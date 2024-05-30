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В Тюмени четвертые сутки ищут 18-летнюю Ирину Казанцеву

Ищут 4 день: в Тюмени пропала 18-летняя девушка

30 мая 2024, 08:20
Фото: 1MI

В Тюмени четвертые сутки ищут 18-летнюю Ирину Казанцеву

Ирина Казанцева ушла из дома 26 мая и с того времени перестала выходить на связь с родными и близкими.

Когда ее видели в последний раз, на не была одета ветровка голубого цвета, джинсы синего цвета, на ногах — черные кроссовки. Рост — 1,68 метра, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темные.

Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Тело мужчины обнаружили в реке Тура. Поиски тюменца продолжались в течение двух недель.

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