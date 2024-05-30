Ищут 4 день: в Тюмени пропала 18-летняя девушка

Posted Сегодня, 08:20
Published Сегодня, 08:20
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Когда ее видели в последний раз, на не была одета ветровка голубого цвета, джинсы синего цвета, на ногах — черные кроссовки. Рост — 1,68 метра, телосложение нормальное, глаза карие, волосы темные.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Ирины, просят звонить по телефонам: 8 800 700-54-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени нашли мертвым 38-летнего Сергея Попцова. Тело мужчины обнаружили в реке Тура. Поиски тюменца продолжались в течение двух недель.