Работодатели подняли зарплаты инженерам из-за дефицита кадров

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Предлагаемый размер заработка у системных инженеров поднялся до 69,5 тысячи рублей, у инженеров-электроников — до 108 тысяч, у сетевых инженеров — до 70 тысяч (+40%). При этом наибольшую зарплату предлагают сегодня главным инженерам проекта — 120 тысяч рублей (+18%)
Что касается уровня спроса, то в этом году было опубликовано более 5 тысяч вакансий для инженеров, что на 14% превышает аналогичные показатели 2023 года. На инженеров ПТО приходится 23,5% всех вакансий, на инженеров-конструкторов 22,7% предложений, на сервисных инженеров 14,5% вакансий.
Инженеров ПНР в регионе стали искать почти в три раза чаще. В тройку специалистов с наибольшим приростом вакансий также вошли инженер-электроник (+58% вакансий для этих специализаций) и системный инженер (+56%). Большая часть специалистов требуется в отрасли «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Промышленное оборудование» и «Металлургия, металлообработка».
Ранее «Наш Город» писал, что учителя в Тюменской области зарабатывают больше своих российских коллег. В 2023 году средний заработок тюменских педагогов школ составлял около 58 тысяч рублей.