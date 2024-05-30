Работодатели подняли зарплаты инженерам из-за дефицита кадров

Что касается уровня спроса, то в этом году было опубликовано более 5 тысяч вакансий для инженеров, что на 14% превышает аналогичные показатели 2023 года. На инженеров ПТО приходится 23,5% всех вакансий, на инженеров-конструкторов 22,7% предложений, на сервисных инженеров 14,5% вакансий.