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Updated Сегодня, 08:06

В СВО погиб командир отделения из Тюменской области Анатолий Тешаев

В СВО на Украине погиб 22-летний тюменский контрактник

30 мая 2024, 07:32
Фото: 1MI

В СВО погиб командир отделения из Тюменской области Анатолий Тешаев

22-летний командир отделения огневой поддержки штурмовой роты из Нижнетавдинского района Анатолий Тешаев погиб в зоне специальной военной операции. Смертельную травму он получил 12 апреля во время выполнения боевого задания.

В СВО он принимал участие с февраля 2024 года. Анатолий родился и вырос в селе Нижняя Тавда, там же после окончания обучения работал. В 2020 году проходил военную службу по призыву.

Фото: Администрация Нижнетавдинского района

Прощание с Анатолией Тешаевым состоялось сегодня в селе Велижаны. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.

Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб мотострелок из Сладковского района Владислав Татарченков. Бойца похоронили на этой неделе в родном селе.

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