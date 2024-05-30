В СВО на Украине погиб 22-летний тюменский контрактник

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
В СВО он принимал участие с февраля 2024 года. Анатолий родился и вырос в селе Нижняя Тавда, там же после окончания обучения работал. В 2020 году проходил военную службу по призыву.
Прощание с Анатолией Тешаевым состоялось сегодня в селе Велижаны. Об этом сообщили в администрации Нижнетавдинского района.
Ранее «Наш Город» писал, что в зоне спецоперации погиб мотострелок из Сладковского района Владислав Татарченков. Бойца похоронили на этой неделе в родном селе.