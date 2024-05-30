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В Тюменской области в начале июня обещают заморозки

В начале июня в Тюмени ожидаются заморозки

30 мая 2024, 05:15
Фото: 1MI

В Тюменской области в начале июня обещают заморозки

Заморозки на юге Тюменской области продлятся до 2 июня. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, аномально низкие температуры воздуха, преимущественно в ночные часы, продержатся в регионе до конца этой недели, пишет ТАСС.

По информации метеорологов тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 30 мая, на юге Тюменской области максимальная температура воздуха составит +8….+13. День пройдет без существенных осадков при северо-восточном ветре 5-10 м/с.

В пятницу, 31 мая, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3, на почве до -6. Днем воздуха прогреется до +11…+16, местами до +21. День пройдет при переменной облачности и без осадков. В праздничный день 1 июня синоптики прогнозируют в регионе кратковременные дожди, +2…+7 ночью и +12…+17 днем, по юго-западным районам до +22. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.

В Тюмени к концу недели потеплеет до +25 — такую температуру воздуха термометры покажут в воскресенье, 2 июня. В пятницу и субботу метеорологи обещают +19…+20 в дневные часы и +2…+3 в темное время суток. Осадки в эти дни маловероятны.

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