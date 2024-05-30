В начале июня в Тюмени ожидаются заморозки

В пятницу, 31 мая, в ночные часы столбики термометров опустятся до +2…-3, на почве до -6. Днем воздуха прогреется до +11…+16, местами до +21. День пройдет при переменной облачности и без осадков. В праздничный день 1 июня синоптики прогнозируют в регионе кратковременные дожди, +2…+7 ночью и +12…+17 днем, по юго-западным районам до +22. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с с порывами до 18 м/с.